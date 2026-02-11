“飞翔吧，单板滑雪”已夺两枚奖牌…“雪上项目逆袭剧”背后的企业力量

韩国单板滑雪代表队的“老大哥”金相谦（37岁）在平行大回转项目中夺得银牌后，“新星”刘承恩（18岁）也在单板滑雪大跳台项目中夺得铜牌，一飞冲天。2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上，韩国队的第1、2枚奖牌均来自单板滑雪项目。这是韩国首次在单届冬奥会上获得两枚或以上的雪上项目（冬季两项、滑雪、单板滑雪）奖牌。此前，韩国在雪上项目获得的冬奥会奖牌，仅有“白菜男孩”李相昊（31岁）在2018年平昌冬奥会单板滑雪平行大回转项目中夺得的一枚银牌。作为传统冰上强国的韩国能够在雪上项目书写逆转剧本，最大的契机是2018年在国内举办的平昌冬奥会。此前国内没有的各种单板滑雪比赛场地以及为雪橇项目打造的滑行中心等基础设施得以建成。同时，在多个项目中开展了青少年运动员的培养工作。自2014年起担任大韩滑雪协会会长至今、十多年来一直担任韩国雪上项目“幕后支持者”的乐天集团的支援也不可或缺。这与六岁开始滑雪、直到大学时期仍作为选手活跃的辛东彬会长的“滑雪情结”密不可分。曾表示“如果不经营公司，可能会成为一名滑雪选手”的辛会长在2014年至2018年担任协会会长期间，提供了超过175亿韩元的支持。在2018年平昌冬奥会时，也曾一次性赞助了500亿韩元。即使在辛会长卸任协会会长之后，乐天集团对雪上项目的赞助也超过了300亿韩元。辛会长在2024年曾个人全额资助了韩国单板滑雪女子U型场地技巧招牌选手崔佳温（18岁）的腰部手术费7000万韩元。崔佳温是本届冬奥会U型场地技巧项目的有力金牌争夺者。此外，还有自由式滑雪雪上技巧选手郑大尹（21岁）、U型场地技巧选手李采云（20岁）等众多选手蓄势待发。李素妍记者 always99@donga.com