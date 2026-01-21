李在明：“民间无人机侵犯，与向朝鲜开枪一模一样”

韩国总统李在明20日就民间无人机侵犯朝鲜一事表示：“这无异于发动战争的行为。就像向朝鲜开枪一样。要进行彻底的调查，予以严惩，确保类似事件不再发生。”这距离李在明10日就民间人士向朝鲜派遣无人机的可能性表示“这是威胁韩半岛和平与国家安全的重大犯罪”并指示严正调查过了10天。李在明当天在青瓦台主持的国务会议上表示：“民间人士向朝鲜地区派遣无人机是不能容许的事情。无法理解怎么能随便做出此等行为。”李在明提到了刑法上的“私战罪”，并表示，“有法律条文规定，如果个人随意向对方国家发动战争，将予以处罚”，指示军警联合调查特别工作组进行彻底、迅速的调查。朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正13日在谈话中曾敦促“采取措施防止类似事件再次发生”。李在明还表示：“令人怀疑民间人士怎么能做如此想象。虽然还需要继续调查，但也有说法认为这牵扯到国家机关。”参与前年12月3日紧急戒严的核心部队国军情报司令部涉嫌向自称向朝鲜放飞无人机的吴某和涉嫌参与无人机制造的无人机制造企业代表张某提供支持，军方正在就此进行确认。据调查，吴某和张某在尹锡悦政府时期都曾在总统室工作。熟悉情报司令部情况的军方消息灵通人士表示：“从对朝心理战和舆论战的角度来看，吴某去年3月成立了伪装媒体公司，这里确实从情报司令部得到了工作资金的支持。”此外，国防部“为克服内乱、设计未来国防的民官军联合特别咨询委员会”未来战略分科委员会当天向国防部提交了建议废除无人机作战司令部的方案。无人机作战司令部涉嫌在紧急戒严之前的2024年10月至11月，根据时任国防部长金龙显的指示，先后10多次向平壤、元山等朝鲜地区渗透无人机，试图诱导朝鲜发起挑衅。分科委员会表示：“考虑到与各军职能重复导致效率低下等因素，建议废除无人机司令部。”戒严前无人机渗透事件曝光后，有人怀疑总统或国防部长是不是考虑到戒严，为了亲自指示部队而创建了无人机司令部。据悉，国防部很有可能按照分科委员会的建议，确定废除无人机司令部。朴训祥记者、孙孝周记者 tigermask@donga.com、hjson@donga.com