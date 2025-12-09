“中国在冲绳起降100架次舰载机”VS “日本扩充台湾附近军事设施”

以中国战斗机6日在公海上对日本自卫队战斗机雷达照射事件为契机，两国间的军事紧张正在加剧。日本8日公布中国航空母舰“辽宁”号的战斗机和直升机在冲绳县东部岛屿之间两天内起降约100次的事实，指出了中国的军事威胁。中国也在同一天尖锐地指出，日本正在靠近台湾的日本西南部无人岛马毛岛扩充军事设施。日本首相高市早苗11月7日在国会发表“台湾发生紧急情况时日本介入”的发言后，在两国矛盾长期化的情况下，围绕台湾的地区安全形势不稳定，批评是对方所导致。两国为引导国际舆论而展开的“宣传战”也愈演愈烈。● 中国航母船队围绕冲绳岛进行U字形巡航训练日本联合幕僚监部（相当于韩国的联合参谋本部）表示，中国辽宁舰航母舰队11月5日从东中国海经过冲绳岛西南侧和宫古岛之间航行到太平洋，之后经过冲绳岛东侧和南大东岛之间，并于7日进入鹿儿岛县喜界岛东侧约190公里的海域。统合幕僚监部主张，在此过程中，辽宁舰搭载的战斗机和直升机在6日和7日各50次、两天内进行了约100次的起降训练。日本广播协会（NHK）援引日本防卫省的话报道说，这是首次确认中国航母战斗机在冲绳岛和南大东岛所在的大东群岛之间海域起降。据防卫省透露，中国航母以U字形围绕冲绳岛移动。有分析认为，这是在日本的冲绳周边再现中国军队包围台湾进行演习的形态。统合幕僚监部表示：“利用‘照月’号护卫舰实施警戒、监视、情报活动，并紧急出动自卫队战斗机进行应对。”中国也谴责了日本的军事活动。中国官方媒体《环球时报》8日公开了靠近台湾的日本西南部的马毛岛的两张卫星照片。今年9月拍摄的照片中被拍到了去年5月拍摄的照片中没有的大型建筑物。《环球时报》援引中国专家的话分析称，“2公里级跑道、弹药库、燃料基础设施、可停靠大型军舰的临时码头等军事设施已经具备。”报道称，日本利用马毛岛不仅可以威胁在东中国海活动的中国海军和空军，还可以威胁中国东部沿海地区。● 中国：“停止虚假宣传”VS 日本：“不合理主张”此前，中日政府6日就中国战斗机向日本战斗机发射雷达照射事件，将责任推给对方，提高了声音。继日本防卫相小泉进次郎7日凌晨2时破例举行紧急记者会批评中国的做法后，高市早苗当天下午表示：“非常遗憾。向中国提出强烈抗议，并严正要求防止类似事件再次发生。”对此，中国外交部7日晚发表发言人问答形式的声明反驳称：“日本战斗机频繁近距离侦察妨碍中国正常军事活动，这才是对海上和空中安全的最大危险。”声明警告称：“强烈敦促日本立即停止妨碍中国正常演习活动的危险行为，停止一切不负责任的虚假宣传和政治操弄。”对此，日本政府发言人、官房长官木原稔8日在记者会上再次反驳称：“自卫队在确保安全距离的同时，还肩负着应对侵犯领空措施的任务。中方指责自卫队飞机严重阻碍中国飞机安全飞行是不恰当的。”中国新华社旗下的社交媒体账号“牛弹琴”8日表示，“中日的斗争（矛盾）进入了第二阶段”，指出两国间的舆论战正在激化。他还表示：“西方国家一直对高市早苗的发言保持沉默，但如果日本继续主张自己是受害者，将不得不站在日本一边。”东京=常驻记者黄仁灿、北京=常驻记者金哲中 hic@donga.com、tnf@donga.com