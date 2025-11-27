Naver与Dunamu启动合并程序 将诞生价值20万亿韩元金融科技巨头

国内快捷支付领域排名第一的企业Naver金融与运营国内最大虚拟资产交易所Upbit的Dunamu已启动合并程序。若最终合并成功，将诞生企业价值合计达20万亿韩元的“巨型金融科技”企业。Naver将在搜索、内容、电子商务、金融科技之后，将其影响力扩展至虚拟资产领域。Dunamu、Naver金融以及Naver金融的母公司Naver于26日分别召开董事会，表决通过了双方合并案。合并以全面股票交换方式进行，具体形式为Dunamu股东将其持有的股票与Naver金融的新股进行交换。Naver方面在当天董事会后通过新闻稿表示：“双方计划在数字金融领域展开全新全球挑战。”关于合并预期效果，其强调：“这是拥有超过3400万用户和年支付规模达80万亿韩元的国内最大快捷支付企业Naver金融，与具备国内最高水平区块链技术的Dunamu实现企业融合。”Dunamu相关人士也表示：“今后将通过有机协作，为夯实未来增长基础，计划研讨多种结构重组方案。”目前，Naver金融的最大股东是持有69%股份的Naver。Dunamu的主要股东为共同创始人宋治亨会长和金亨年副会长，分别持有25.5%和13.1%股份。合并后将形成Naver（母）-Naver金融（子）-Dunamu（孙）的控制体系。全面股票交换比率根据多家外部专业机构评估的企业股权价值确定。Naver金融与Dunamu的企业价值分别被评估为4.9万亿韩元和15.1万亿韩元，比率测算为1比3.06。但因双方发行股票总数不同，按每股换算的Dunamu与Naver金融每股交换价值比率最终定为1比2.54。全面股票交换完成后，Naver金融将变更为一般事业控股公司，并将Dunamu完全纳入子公司体系。但合并需经董事会表决后提交股东大会特别决议方最终确定，须获得出席股东三分之二以上、发行股票总数三分之一以上的赞成。合并完成后，Naver与Dunamu将正式构建稳定币生态系统。通过整合Naver金融的快捷支付生态与Dunamu的区块链技术，Naver Pay将负责“发行”环节，Upbit则承担“流通”职能。吸纳Dunamu后，基于区块链与虚拟资产基础设施，可进一步进军海外支付与汇款市场。预计将一举获得与PayPal、Stripe抗衡的全球竞争力。内部研判认为，Naver正在筹备的人工智能（AI）代理全球业务也必需稳定币支撑，美国代表性电商平台Shopify宣布引入稳定币支付即为典型例证。Naver计划将稳定币支付基础设施联动至此前收购的美国“胡萝卜市场”对标企业Poshmark、西班牙Wallapop、韩国Naver Plus商店等Naver商务生态系统。韩国投资证券研究员郑孝允表示：“以稳定币为基础创造商务与金融科技的协同效应，并拓展至代币证券市场等新业务领域，亦是重要投资亮点。”Naver创始人兼董事会主席李海珍与Dunamu会长宋治亨等管理层将于27日上午在Naver总部举行联合记者会，亲自阐明合并后的业务规划方案。张恩智记者、李浩记者 jej@donga.com、number2@donga.com