南美地区兴起“K美妆”热潮 出口额四年间增长4.6倍

得益于《K-Pop猎魔女团》等韩流内容热潮，化妆品、香水等“K美妆”商品对南美地区的出口在最近四年内规模扩大超过四倍。韩国贸易协会国际贸易通商研究院于24日发布的《南美美容产品进口市场分析及当地进军扩大方案》报告显示，去年对南美地区出口的韩国美容相关商品规模达7020万美元（约1034.2亿韩元），较2020年的1530万美元（约225.4亿韩元）增长4.6倍。按国家划分，巴西进口额最高，达3156万美元，占总额的45%。其后依次为智利（1628万美元）、哥伦比亚（662万美元）、秘鲁（561万美元）、阿根廷（288万美元）。最受欢迎的产品是化妆品。2020年化妆品出口额为1284万美元，去年增至6326万美元，激增493%。韩国贸易协会方面分析称：“在消费品出口品类中，化妆品出口额增长势头非常迅猛，预计将很快超越目前排名第一的食品出口额。”报告显示，南美地区美容产品进口额从2020年的26.1亿美元（约3.84万亿韩元）增至去年的41.3亿美元（约6.083万亿韩元），年均增长4.7%。同期，韩国产品市场份额也从0.7%上升至1.6%。贸易协会建议道：“随着韩流热潮兴起，南美地区对K美妆产品的偏好日益增强，其作为新出口市场的重要性也随之提升。有必要通过强调环保和可持续性的化妆品、使用当地定制型特色原料的香水等产品，与其他国家产品实现差异化。”李沅柱 takeoff@donga.com