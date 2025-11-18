荷兰选手科克刷新李相花保持12年之久的女子500米速滑世界纪录

看似永恒的“速滑女皇”李相花（36岁，已退役）的女子500米速度滑冰世界纪录在12年后被打破。超越李相花的选手是荷兰短距离名将费姆克•科克（25岁）。科克于17日在美国犹他州盐湖城犹他奥林匹克椭圆速滑馆举行的2025-2026赛季国际滑联（ISU）速度滑冰世界杯首站比赛女子500米第二轮比赛中，以36秒09的成绩冲过终点。科克将李相花于2013年同一天在同一场馆创造的世界纪录36秒36提升了0.27秒。李相花的女子500米纪录是男女速度滑冰奥运项目中保持时间最长的未破纪录。期间各国选手不断磨练新技术，借助尖端科技与装备，但李相花的纪录始终坚不可摧。李相花也曾坦言：“纪录有一天终将被破，但希望尽可能晚些被打破”，流露出对自身纪录的自豪感。科克在16日第一轮比赛中以36秒48创造个人最好成绩夺得冠军。当时距李相花纪录仅差0.12秒的科克表示：“我反复观看李相花创造世界纪录的视频。她当时的100米分段成绩为10秒09。我需要改进起跑技术。”在第一轮比赛中，科克的100米分段成绩为10秒27。科克在第二轮比赛中将100米分段成绩提升至10秒19，并在剩余400米持续加速，最终成功刷新世界纪录。科克说：“我长久梦想着这一刻。今早仍在观看李相花的比赛视频。目前还未达到她的100米分段水平，若改进这点应能创造更好成绩。”韩国新星李娜贤（20岁）在女子500米第二轮比赛中以37秒03创造个人最好成绩收获铜牌。男子500米第二轮比赛中，金俊浩（30岁）以33秒78创造韩国新纪录并夺得铜牌。坐落于海拔1425米高地的犹他奥林匹克椭圆速滑馆素有“纪录摇篮”美誉。该场馆空气阻力较小，干燥气候与卓越冰面养护条件为滑行提供了理想环境。任寶美 bom@donga.com