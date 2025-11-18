为守护未来世代亟需国家层面统筹推进公共卫生与行政系统建设

国会气候环境讨论会近日从儿童生存视角探讨气候危机应对方案。公共卫生与环境领域专家强调，需超越单纯防治环境污染的层面，通过国家层面系统性努力全面保障儿童生存与受保护权。国际救助机构“好邻居”17日表示，本月13日在首尔汝矣岛国会举行的“2025气候环境联合论坛”期间，来自公共卫生、政策等各领域专家围绕儿童权利视角下的气候环境标准展开研讨。韩国保健社会研究院保健医疗政策研究室室长副理蔡秀美（音）聚焦气候危机对未来世代心理健康的影响。她指出，虽然全社会积极讨论“气候焦虑”有助于推动气候应对行动，但从公共卫生学角度看可能对未来世代心理健康产生负面影响。蔡副室长表示：“气候与健康存在高度复杂性关联，政府需系统预测和评估气候危机导致的未来健康损害。”育儿政策研究所全生命周期照护研究团队首席研究员崔允贞强调，未来世代成长于数字友好型环境，必须重视其认知技术使用所产生的碳排放量。韩国青年气候行动组织活动家崔仁贞则从青年视角出发，强调需建立以儿童权利与心声为核心的“儿童中心气候正义”体系，并完善制度保障。与会者同时指出，应制定关注结构性弱势群体特性的气候政策。低收入群体、居住弱势群体、残障及移民背景儿童对气候变化更为敏感，灾后恢复能力较弱，单一标准难以提供充分保护。气候环境部气候适应课课长朴正澈表示：“构建法律根基是保护未来世代的首要步骤。《碳中和基本法》虽已实施，但未明确定义未来世代儿童与气候弱势群体的具体范畴。”气候环境部今年已针对8400余名气候危机弱势儿童开展现状调查，并据此推进安装高效冷暖设备等设施支援工作。朴课长透露：“国会已收到多份包含弱势群体明确定义的《碳中和基本法》修订提案。若相关法案获得通过，将为弱势儿童提供更全面的制度保障。”全彩恩记者 chan2@donga.com