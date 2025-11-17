过去五年间204篇人工智能不当使用论文被撤回

据确认，因怀疑以几乎照搬ChatGPT撰写内容的方式不当使用人工智能（AI）而被撤回的国内论文已超过200篇。近日，继首尔大学等主要高校接连曝出利用人工智能作弊案例后，又确认存在大量人工智能论文代写嫌疑，有观点指出学术界正陷入“人工智能引发之混乱”。《东亚日报》于16日与韩国科学技术信息研究院（KISTI）数据服务中心责任研究员金完钟（音）共同分析论文撤回监测网站“Retraction Watch”数据的结果显示，从2021年至本月15日，国内大学及研究机构论文中以“生成型人工智能使用嫌疑”为由被撤回的案例达204篇。这一数字占1999年以来全部撤回论文的14.3%。论文撤回是指在发现重大错误或违反研究伦理等情况时，宣布该研究无效的措施。被怀疑使用人工智能的论文在ChatGPT向公众开放的2022年之前仅有9篇，但2023年以后激增至195篇。其中包括首尔大学（1篇）、高丽大学（2篇）、延世大学（1篇）等主要高校发表的论文。计算机、工程等理工科领域有164篇（80.4%），经营、社会等人文领域有40篇（19.6%）。特别值得注意的是，在204篇中有165篇被归类为所谓“论文工厂（paper mill）”可能利用人工智能代写的案例。“论文工厂”是指按每篇收取数百万至数千万韩元报酬代写论文的机构。与人工智能无关，仅因论文工厂嫌疑被撤回的论文也有51篇。金完钟责任研究员建议：“在论文撰写过程中使用人工智能已不可避免，因此需要制定明确且具体的人工智能使用指南。”田南赫记者 forward@donga.com