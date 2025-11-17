高丽青瓷：朴拙外观蕴含雄浑之美

一位参观者赞叹道：“瓷器仿佛在呼吸。”当地时间15日，在美国首都华盛顿的史密森尼国立亚洲艺术博物馆，观众香农女士在“国宝”高丽青瓷前赞叹不已。她表示数年前访问韩国后开始关注韩国文化，这是首次直接接触韩国传统文化遗产。她似乎完全沉醉于高丽青瓷器物表面的细腻质感，向记者赞叹道：“瓷器栩栩如生，细腻得让人想侧耳倾听。制作者必定拥有一双非凡的巧手。”另一位观众迈克先生也强调：“韩国文化遗产初看朴拙，细观却能感受到雄浑之美。”当日该博物馆举办的“韩国瑰宝：收藏、珍视、共享”特别展览正式揭幕。此次展览系首次在海外巡回展出已故三星集团会长李健熙的捐赠品。原定8日开幕，因美国联邦政府停摆风波暂缓，在12日停摆结束三天后终于与观众见面。本次展览共展出297件文化遗产及24件韩国近现代美术作品，其中包括7件国宝级文物和15件珍贵文物，涵盖高丽青瓷、朝鲜白瓷等品类。展品包含国立中央博物馆藏郑敾《仁王霁色图》、金弘道《秋声赋图》等文物，国立现代美术馆藏朴寿根《农乐》、金焕基《山回音》等近现代美术作品。在按王室美术、佛教美术、韩国陶瓷、朝鲜时代绘画等主题划分的展厅内，这些艺术品在柔和灯光映照下静静传递着韩国之美。每周都会到访史密森尼博物馆欣赏作品的韩裔美国人李杰伊强调：“我钟爱韩国古美术，它们传递出和谐稳定的气息，观赏时内心也会变得平和安宁。”此次展览作为李健熙前会长捐赠品首次海外亮相具有重要意义。展览将于明年2月1日闭幕后移师芝加哥博物馆，同年3月7日至7月5日期间在芝加哥展出。随后将转至英国伦敦大英博物馆，于明年9月10日至2027年1月10日与当地观众见面。华盛顿=申振宇 常驻记者、林贤锡记者 niceshin@donga.com、ihs@donga.com