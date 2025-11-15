大谷翔平再次全票当选国家联盟最有价值球员

大谷翔平（31岁，洛杉矶道奇队，照片）今年再次全票当选最有价值球员（MVP）。美国棒球记者协会（BBWAA）于14日公开了美国职业棒球大联盟（MLB）两大联盟最有价值球员投票结果。大谷翔平包揽全部30张第一名选票，连续第二年当选国家联盟（NL）最有价值球员。大谷翔平今年作为击球员，取得打击率0.282、55支本垒打、102打点的成绩。他的OPS（上垒加长打率）1.014也位居国家联盟首位。大谷翔平从6月17日对阵圣地亚哥教士队的比赛起重返投手丘，在14场比赛中投了47局，取得1胜1负、自责分率2.87、三振62次的成绩。大谷翔平包括在洛杉矶天使队时期的2021年和2023年获得美国联盟最有价值球员在内，总共四次荣获联盟最有价值球员。这四次均为全票一致。在美国职业棒球大联盟历史上，最有价值球员获奖次数多于大谷翔平的球员只有巴里•邦兹（61岁，已退役，7次）。大谷翔平表示：“今年最重要的是实现了世界大赛两连冠。在此基础上又被选为最有价值球员，我别无他求。非常感谢所有队友和工作人员。”在大谷翔平之前，连续两年在世界大赛中夺冠并当选联盟最有价值球员的球员只有乔•摩根（1943∼2020年）。摩根在1975年和1976年于辛辛那提队，以“大红机器”之称创造了相同纪录。阿隆•贾奇（33岁，纽约扬基队）也连续第二年荣获美国联盟（AL）最有价值球员荣誉。贾奇获得17张第一名选票和13张第二名选票，总分为355分，以20分之差击败了联盟本垒打王（60支）卡尔•罗利（29岁，西雅图水手队，335分）。这是美国职业棒球大联盟两大联盟首次同时出现连续两年最有价值球员是同一人的情况。赵英宇记者 jero@donga.com