搜救人员徒手拨开钢结构物搜寻两名失踪者

韩国东西发电公司蔚山火力发电厂锅炉塔坍塌事故死亡人数于7日增至3人。在推定死亡状态被埋的2人救援工作持续进行之际，另有2人甚至连被埋位置都尚未确认，令人担忧死亡人数最多可能增至7人。消防当局表示，事故第二天即当天上午9时6分许，一名60多岁男性被救出但被判定死亡。约2小时后的上午11时15分许，一名50多岁男性经现场医疗人员判定死亡后被移送至医院。此外，前一天在坍塌结构物与地面之间缝隙中发现手臂被卡住的一名40多岁男性，尽管通宵救援，于当天早上4时53分许最终被判定死亡。由此，9名作业人员中仅有2人在事故初期获救，3人死亡。剩余被埋者4人中有2人推定死亡，在被埋地点被发现后正进行救援。消防当局正全力在救援黄金时间72小时内搜寻至今尚未确认被埋位置的2人。但现场因担忧残骸进一步坍塌可能导致二次被埋事故，救援活动面临困难。消防当局相关人士表示：“事故地点堆积着钢筋等结构物残骸和石棉等层层叠叠，救援队员正用手拨开残骸展开搜索”，并称“已动用声波探测器、热成像摄像机、内窥镜等尖端设备及搜救犬进行搜寻”。专家诊断认为，拆除设计及施工过程中安全保障措施不足可能对坍塌事故产生影响。蔚山警察厅已组建由70余名警察组成的调查专责团队，将重点调查拆除设计与施工阶段是否存在缺陷。雇佣劳动部也表示计划调查是否违反《重大灾害处罚法》。蔚山=都英振记者、崔昌焕记者 0jin2@donga.com、oldbay77@donga.com