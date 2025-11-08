每十人中有一人“无依无靠”



调查结果显示，韩国人的幸福度下降，社会孤立感加深。SK集团的非营利研究财团社会价值研究院和调查公司Triflight发行的年度报告《2025韩国人眼中的社会问题》显示，个人的幸福度在10分满分中为6.34分，比去年（6.54分）有所下降。回答“身边没有一个人可以依靠”的比率为9.8%，是前一年（4.1%）的两倍以上。



对于此次调查结果，研究人员解释说，低增长基调导致的经济困难给个人心理带来了“负面转移”效果。以今年5月实施的问卷调查为基础制作的这一报告表明，虽然今年第二季度经济进入恢复趋势，但对经济不确定性的不安仍然存在。对国家经济的评价分数为3.89分（满分10分），创下了2020年首次调查以来的最低值。虽然对个人家庭经济状况的评价比去年有所提高，但认为自己是中产阶层的比率为39.5%，远远低于以国家数据处资料为准的中产阶层比率（59.3%）。



但是，仅凭经济因素很难说明幸福度和社会孤立感。多年来，韩国在经济合作与发展组织38个成员国中幸福度处于最低水平，社会孤立感处于最高水平。每10万人中自杀率在经合国家中居首位，独自结束生命的孤独死人口也呈增加趋势。这与高龄化导致一人家庭剧增、激烈的竞争和社会两极化导致生活质量下降不无关系。



此次调查中，社会问题对生活质量的影响不亚于感受景气和房价不稳定等经济问题。特别是，在各种社会问题上，“理念地区政治矛盾深化”的严重度排名在6年前的调查中排在第19位，但今年上升到了第4位。调查时间是弹劾和提前总统选举时节，这一点可能产生了影响。要拓宽各年龄层参与经济社会的机会，化解侵蚀社会资本的政治矛盾，强化困难时获得情感和物质帮助的社会支持网络。只有这样，才能克服在超连接社会中呼吁断绝社会关系的悖论。

