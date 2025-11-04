ADHD治疗剂处方集中于大峙和盘浦等补习班密集区

首尔江南区和瑞草区、京畿道城南市盆唐区等补习热区，注意力缺陷多动障碍（ADHD）治疗剂处方量较多。3日，国民健康保险公团于上月31日在韩国保健经济•政策学会秋季学术大会上发表了包含上述内容的研究结果。研究团队分析了用作ADHD治疗剂的哌醋甲酯（Methylphenidate）的使用量。哌醋甲酯在服用时能提升多巴胺水平，具有暂时提高注意力的效果，因此被称为“学习好药”或“提高注意力药”。去年，哌醋甲酯处方人数比2007年增加了4倍，达到32.7万余人。从年龄段来看，从2007年到去年，青少年处方人数最多；以去年为准，7岁、13岁、16岁、24岁首次接受处方的人数激增。推测这些年龄分别与小学、初中、高中的入学年龄相符。哌醋甲酯处方量多的地区集中在高收入人群多、补习热高的地区。全国范围内，处方量依次为首尔江南区和瑞草区、京畿道城南市盆唐区、首尔松坡区和龙山区。在首尔市内各洞中，江南区大峙洞、瑞草区盘浦洞、松坡区蚕室洞、江南区逸院洞去年按人口比例计算处方量较多。研究团队表示：“对于在正常发展过程中，本应通过成长阶段克服的课题，依赖药物的倾向正在加强，需要社会讨论和制定对策。”另外，去年国民中10人中有8人曾处方消化器官药品，人均年处方量达165粒。国民健康保险公团在当天的学术大会上发表了分析消化器官药品主要用途外使用模式的结果。公团指出：“在感冒等情况下，惯例性地一并处方消化器官药品，导致过量服用引发的安全问题，同时给健康保险财政带来负担。”赵维拉记者 jyr0101@donga.com