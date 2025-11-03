笼罩亚太经合组织的朝贡外交阴影



李在明总统送给美国总统特朗普的金冠的影响比预想的要大。最重要的是，他给特朗普总统留下了深刻的印象。特朗普总统在自己的社交媒体上上传的有关访韩的4个视频中，有2个是收到金冠礼物的场面。结束第二届执政首次亚洲巡访的特朗普，在被问及韩美首脑会谈成果时表示：“我国再次受到尊重。”



虽然在美国成为讽刺的对象，但想要博得特朗普总统的欢心，没有东西能好过黄金礼物，这早已成为国际社会的常识。日本是黄金礼物的鼻祖。至今仍被特朗普总统视为“最亲近的朋友”的日本首相安倍晋三在2016年赠送黄金高尔夫球杆，拉开了黄金礼物竞争的序幕。前首相石破茂赠送的是黄金武士头盔，高市早苗首相赠送了黄金高尔夫球。



特朗普总统的另一个“好朋友”以色列总理内塔尼亚胡把装有以色列用于清除真主党要员的远程炸弹的传呼机为模型赠送了镀金“传呼机”。“南美特朗普”阿根廷总统米莱把诺贝尔和平奖推荐书装在黄金相框里，放入特朗普总统的怀里。到了这种程度，黄金礼物已不是“该不该”的问题，而是“如何出新”的问题。



相反，从特朗普总统送给对方首脑的礼物来看，似乎从一开始就不存在作为外交基本的对等主义。特朗普总统向李在明赠送的是刻有今年职业联赛第二年无名选手签名的棒球棒。他口上对高市首相说“想要什么我就给什么”，但最终也没有公开作为答谢送黄金高尔夫球的礼物。内塔尼亚胡总理送特朗普镀金“传呼机”，特朗普总统回赠的是签上自己大名的两人合影，给阿根廷总统米莱的礼物是一本签了名的自传《交易的技术》。



如果只是礼物菲薄就好了，他在谈判桌上却更加吝啬。一名外交消息人士表示：“与连任的特朗普总统举行会谈，不是为了争取更多，而是为了减少损失。”



当然，在美国主导的国际秩序中，作为美国的同盟国所享有的安保、经济机会，是黄金礼物难以比拟的。问题不在于礼物的价值，而在于推行同盟外交的看法。这让人联想到在大国之间的战略竞争和本国优先主义中抛弃多边主义、正义、人权等理想主义面具的外交，以及炫耀力量秩序的朝贡外交。更何况，在冷战结束之际，以韩国、加拿大、澳大利亚等为主轴，为扩大多边贸易体制而创立的亚太经合组织（APEC）中，以强国为中心的等级性国际秩序比任何时候都更加鲜明。



多边主义倒退的趋势不会因为更换一两名政治家而轻易逆转。在越来越像丛林一般的国际秩序中，面对强者，我们需要的是能够击中对方要害的实力和谈判力。韩国在与美国的关税谈判中取得不错的成绩，不也是因为造船和半导体吗？据总统办公室透露，李在明总统在结束第二次韩美首脑会谈后表示：“我们得进一步增强国力。”在强国的强压秩序公开化的时代，为了生存，必须自强。

