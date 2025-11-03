韩国与中国确认改善关系……在美中之间设定坐标更形重要



以庆州亚太经合组织（AEPC）峰会为契机，李在明总统的主要国家外交日程继韩美、韩日之后，1日以韩中首脑会谈结束。李总统和中国国家主席习近平在会谈中强调“加强战略沟通”。战略沟通是指为防止两国悬案演变成矛盾，事先进行协调。两国首脑一致同意通过这一措施使两国关系实现互惠、稳定发展。可以说，以韩美同盟为基础但不与中国对立的实用外交通过了第一次考验。



自2016年“萨德”矛盾以来，韩中关系一直走下坡路。两国首脑在此次会谈上就定期举行高层沟通渠道达成了一致，把重点放在了延长70万亿韩元规模的韩中货币互换等实质性经济合作的进展上。对于“限韩令”和中国在西部海域的构造物，双方也一致同意通过实务磋商解决问题。这些悬案刺激了韩国的反华情绪，一直是合作的绊脚石。此次会谈为两国关系恢复奠定了基础，因此应尽快找到实质性的解决方法。



韩国推进核动力潜艇成为首脑会谈议题，这可能会给今后韩中关系带来负担。据说，习主席对核潜艇表示担忧后，李总统解释说它是防御性的。只有说服中国，核潜艇不是参与美国对华军事施压，而是遏制朝鲜所必需，这样才能防止像“萨德”那样演变成不必要的矛盾。



李总统向习主席介绍了韩国政府的“朝鲜无核化”构想，并嘱咐中国在重启韩朝对话方面发挥建设性作用，但中国政府公布的会谈结果中并未提及。对于试图与朝鲜密切接触以对抗美国的中国来说，势必会意识到朝鲜在会谈之前曾威胁说“无核化是黄粱美梦”。即便朝美开始对话，如果理应说服朝鲜的中国像现在这样态度消极，李总统的无核化目标也很难不遇上难关。



这表明，李总统的实用外交今后要克服的困难并不少。中国是韩国最大贸易国，同时在产业结构方面，两国的关系是既在某些方面展开竞争、也在某些方面进行合作。不能再袖手旁观近10年来一直维持的冷淡关系。另外，作为同盟国，韩国不得不协助美国牵制中国，这也是现实。越是这样的时候，越要明确设定灵活但不可动摇的外交坐标。只有这样，才能摆脱在美国面前站在美国一边、在中国面前站在中国一边式的随机应变，具备共同说服两国的力量和名分。

