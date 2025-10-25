“动物精神”在背水一战的秋季棒球中淋漓展现



英国著名经济学家约翰•梅纳德•凯恩斯指出，在重要决策时刻，无法仅凭理性与逻辑计算替代的本能或情感领域会产生显著影响，并将这一概念归纳为“动物精神（Animal Spirits）”术语。



今年美国职业棒球大联盟（MLB）季后赛中展现了诠释“动物精神”的象征性场景。但凡对美国职业棒球大联盟稍有关注者，必曾在社交媒体信息流中通过算法推送观看过题为“疯狂麦克斯”的视频片段。



场景发生于多伦多蓝鸟队与西雅图水手队交锋的美国联盟（AL）冠军系列赛（CS•七战四胜制）第四场较量。担任多伦多蓝鸟队先发投手的老将投手麦克斯•谢泽尔（41岁）在球队5比1领先的第五局二人出局一垒有人局面下，当多伦多蓝鸟队主教练约翰•施奈德（45岁）走上投手丘时，顿时怒目圆睁，夹杂着“F”词脏话厉声咆哮“滚开”。面对高喊“我要继续投”的谢泽尔，约翰•施奈德教练回应“那就照你的意思”，随即坦然离去。



谢泽尔随后以三振解决下一名击球员结束该局，第六局再度登板，包括面对美国联盟本垒打王卡尔•罗利（西雅图队）在内再取两个出局数后退场。多伦多蓝鸟队当日以8比2取胜，主投5又2/3局失2分的谢泽尔成为胜利投手。



赛后施奈德主教练笑称：“我以为谢泽尔要杀了我。”“此类局面通常需综合数据、战略、预测与人员因素研判，但我选择相信人的因素。谢泽尔怒吼的瞬间，今年与他所有的对话都在我脑中闪现。我坚信他能胜任。”



施奈德主教练补充道：“整个赛季我都在期待谢泽尔这样的爆发，实在精彩。”当然，他所期盼的并非丧失理性、双目赤红的谢泽尔，而是那个在生死关头能厉声质问“岂敢换我？”、随时准备全力投球的“疯狂麦克斯”。当日施奈德主教练的判断中，凝聚的不仅是瞬间情感，更是与谢泽尔共同经历的整个赛季历程。



棒球本质是“概率博弈”。但每年秋季棒球赛场上，总能涌现常规赛数据难以解释的局面。系列赛走向常被所谓“疯狂球员”所主宰。教练们屡屡提及的“势头”与“气势”，同样非理性和逻辑所能轻易阐释。



此役获胜后，多伦多蓝鸟队在开局两连败的逆境中将系列赛扳成2比2平局，最终以4胜3负的战绩时隔32年重返世界大赛（WS）。然则凯恩斯强调，唯有以坚实理性为根基，动物精神方能赋予经济活力。过度预期心理将催生泡沫，而泡沫破灭之际便是恐慌降临之时。



秋季棒球亦是如此。在这背水一战的舞台上，主教练们必须在理性与动物冲动间寻求最佳平衡。这场冒险的胜者将捧起冠军奖杯。然若欲望过炽或恐惧过甚，纵是理性判断亦会蒙尘。此正是常规赛所未见、唯属秋季棒球的独特魅力。

