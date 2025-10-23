汇率超过外汇危机时期，是谁的责任？



2008年全球金融危机以后，“汇率战”实际上已持续7年。美联储在2008年12月将基准利率下调至0.1%后，直到2015年12月才摆脱“零利率”冻结期。在此期间，美国的竞争对手中国、日本等世界主要国家为了摆脱经济萧条，纷纷下调利率并释放资金，使本国货币价值大幅下跌。都想通过降低出口产品的外汇标价来增加出口。二十国集团（G20）在15年前的这个时候在庆北庆州召开了财长和央行行长会议。为了不让各国过分调整汇率，当时甚至提出了“调整经常收支顺差”的方案。



最近有人称，汇率战有可能再次打响。美联储上个月时隔9个月再次下调利率后，又在暗示将下调利率。中国目前虽然冻结利率，但有分析称，年底可能会下调利率。因为通货紧缩压力不容小觑，而且与美国之间的贸易矛盾可能会加剧。经济越困难，各国就越容易陷入选择降息而不是其他政策手段的诱惑。



如果汇率战再次爆发，韩国还有余力参战吗？韩元已经贬值。努力提高汇率的2010年，对美元平均汇率为1150韩元，但今年已超过1430韩元。如果这种趋势持续下去，今年的平均汇率将超过1998年国际货币基金组织外汇危机后的平均汇率（1394.97韩元）。但是，衡量美元对六种主要货币的美元指数比年初下跌了9%左右。“弱势美元”已很明显，韩元价值却一跌再跌，可见韩元是多么不受待见。



韩元急剧贬值对出口来说是利好因素。实际上，国际货币基金组织外汇危机之后，韩国凭借价格竞争力增加了出口，并以此为基础成功东山再起。但企业们认为“韩元弱势利好”并不都是好事。因为主要出口国正在提高关税壁垒。



通货膨胀也是个问题。如果汇率上涨，进口物价就会上涨，国内企业的原材料支出负担也会加重。进口物价的上涨隔一段时间会拉高消费者物价。如果货币贬值，资金肯定会涌入实物房地产。最终，即使今后爆发汇率战争，韩国也难以加入。由于财政困难，放松银根也将有限，如果连货币政策也受到制约，该如何应对危机，令人为难。



韩元价值为何会跌至如此地步？通常，对美国基准利率追加下调的期待和对韩美关税谈判的担忧被认为是主要原因。国内因素则是去年12月戒严事态导致不安感高涨的问题。



比这更根本的是，韩国银行有必要回顾一下过去利率上调时期动作是否敏捷。在零利率时代结束、全世界都在上调利率的时候，韩国银行被“错失上调利率机会”论所困扰。有言论称，由于政治压力，对上调利率感到负担。如果当时积极应对，情况可能会有所不同。经济趋于困难，中央银行的作用愈显重要。现在是时候着重接受“现在难以期待中央银行的独立性”这句话了。

