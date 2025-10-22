经济巨头齐聚庆州APEC……用好宣传“国家品格提升”的舞台



在还是“幼苗”时期，对于英伟达首席执行官黄仁勋来说，韩国是主要顾客。创业初期的20世纪90年代，为了宣传本公司的显卡，他多次来到龙山电子商街的故事非常有名。真正成为人工智能“巨头”后，黄仁勋一直没有访问韩国，今年将时隔15年再次来到韩国。这是为了参加28日至31日在庆州举行的“亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会”。



作为亚太经合组织峰会附带活动举行的“亚太经合组织工商领导人峰会”将聚集1700多名人工智能、能源、出行、生物、金融等跨国企业家。最受瞩目的人物还是黄仁勋。他计划通过31日的主题演讲和座谈会共享英伟达的前景，是否会与三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源会面，讨论高带宽存储器供应及加强人工智能合作也备受关注。



除黄仁勋外，全球技术企业巨头也将全体出动。主导700万亿韩元规模人工智能基础设施建设事业“星际之门计划”的软银集团总裁孙正义和开放人工智能首席执行官萨姆·奥尔特曼有望出席。包括亚马逊网络服务首席执行官马特·加曼在内，谷歌、元宇宙、微软等科技大企的领导层也确定访问韩国。花旗集团、强生、宁德时代、中化、日立等跨国企业首席执行官、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃等国际组织人士也将齐聚庆州。



工商领导人峰会有望成为韩国企业绝佳的宣传舞台。活动期间将通过“未来科技论坛”介绍人工智能、造船、国防、能源等韩国主力产业的竞争力。三星电子将面向全球首次公开可折叠两次的“三折叠”智能手机等，向世界展示韩国的技术实力。这也是通过与全球首席执行官及首脑的一对一面谈，探索投资、合作的机会。



20年前通过釜山亚太经合组织峰会，韩国宣布克服了外汇危机、作为信息技术强国成功回归世界经济舞台。在庆州亚太经合组织会议上，稳定地处理国政混乱的韩国应该向世人展现，在人工智能等尖端技术和韩流等软实力方面已经跻身世界顶级行列。此次会议的经济效果约为7.4万亿韩元，创造就业岗位将达到22000个。为了使之成为提升经济国格的历史转折点，政府与民间要齐心协力，竭尽全力准备直至最后。

