用“机场时装秀”赚钱，市民成了陪衬



最近出现了一起引人注目的判决。事情的起因是演员卞宇锡去年7月出国时，他的保安用强光闪光灯照向试图拍照的市民脸部，甚至查看其登机牌。法院认定此举属于非法行使力量，分别对警卫和警卫企业处以100万韩元的罚款。法官斥责道：“如果想阻止拍摄，完全可以保密日程、安静出行，但他们反而穿过人员密集区域，更像是在举行粉丝见面会。”



原本正常使用机场的市民沦为艺人“大驾出行”的背景，随行保安把市民当作“妨碍物”一样对待，这种情况并非新鲜事。2023年2月偶像组合NCT DREAM入境时，就有一名市民与保安发生冲撞，导致肋骨骨折。去年6月，又有一名偶像粉丝声称与保安发生冲突后出现脑震荡。



不能把这当作单纯的偶发事件来看待。“机场时装秀”是经纪公司和品牌联手策划的精巧商业剧本。先是故意透露出入境行程，再展示赞助得来的衣服和包包。穿戴的物品很快就被抢购一空。在业界，这类活动被视作巨大的广告效应，是不用花一分钱就能搭建的走秀舞台。



先正视一下这是多么怪异的一幕吧。想想好莱坞明星。模特费是韩国的数十倍，但他们每次乘坐飞机，从来没有听说过让机场瘫痪的消息。如果艺人事先预告后出现在上下班人潮拥挤的地铁新道林站站台会怎么样呢?更何况，如果已经接到了时尚品牌的“暗广告”呢。机场时装秀是在“与粉丝沟通”的美名下抢夺公共空间的行为，仅此而已。



有关当局的举措只是流于形式。仁川国际机场公社去年曾提出设置“艺人专用出入口”，但因被指“特权待遇”引发争议，在实行前一天被取消。在上个月的相关机构会议上，又提出了“事先提交机场使用计划书”等方案，但也只是权宜之计。真正应该做的，是阻止妨碍通行和擅自拍摄，但相关法案在国会沉睡了一年多时间。



海外则不是这样。要想在英国伦敦希思罗机场拍摄，必须事先得到许可。为了以防万一，还要购买1000万英镑（约190亿韩元）规模的保险。如果违反该规定，有可能因违反条例而遭驱逐。美国部分机场运营收费VIP航站楼。明星们会自己决定掏钱利用这里。最重要的是，海外明星们不会公开他们的行踪。不把机场当作宣传舞台，这是理所当然的事情。



很难期待演艺界能够自重。因为畸形的收益模式已经根深蒂固。那么，机场和警方有必要制定明确的标准，如果违反，就果断地进行制裁。直接制裁警卫企业的“外包”演艺企划公司也是一种方法。限制经常造成不便的企划公司使用机场会怎么样呢？就不会像现在这样轻易想办机场时装秀。只有当“越界就要付出代价”的信号不断积累，才能让“与粉丝见面应在机场以外的场所”这一常识重新回归。机场是大家的通道，不是某个人的走秀台。

