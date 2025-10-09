75岁歌王赵容弼嗓音依旧坚挺 称“不唱歌声音会衰老”

“倒在舞台上，这其实是我的浪漫。若能在歌唱时离世，该是何等幸福。这就是我的梦想。”在中秋节当日6日播出的“歌王”赵容弼（75岁）的音乐会实况特辑在整个假期持续引发热议。当天下午7时20分在韩国广播公司二台播出的《赵容弼，永远的这一瞬间》中，年逾七旬的巨匠依然扎实的现场实力与对待音乐的态度，被评价为给观众带来了深切感动与慰藉。本节目录制了赵容弼上月6日在首尔九老区高尺天空巨蛋体育场举办的音乐会，并编排为特辑节目。在聚集1万8000余名观众的演唱会上，他与合作逾三十年的乐队“伟大的诞生”携手，在两个半小时内演绎了《红蜻蜓》、《乞力马扎罗的豹》、《Bounce》等28首作品。赵容弼的倾情演唱令人动容，而自1993年加入乐队的吉他手崔希善（64岁）与贝斯手李泰允（61岁）的醇熟演奏亦引人注目。赵容弼在节目中谈及此次音乐会时表示：“若非此刻，今后与各位相见的机会恐将寥寥”，“深感嗓音未来可能衰退，故决定尽早举办。”他将七旬之年保持唱功的秘诀归结为“持之以恒的练习”。“嗓音若不持续歌唱便会衰老，必须将声音锤炼得坚实有力。其方法唯有练习。登台前必定进行严苛训练。我这一生，除音乐外别无他知。”得知音乐会于中秋播出时，赵容弼还表示：“家人共聚同歌共舞，于我乃是无上欣慰。”如其所愿，该节目全国平均收视率高达15.7%（尼尔森韩国数据），夺得当日收视冠军。此次是赵容弼音乐会自1997年《大型秀》后28年来首次在电视台播出。后辈艺人纷纷致敬前辈的炽热舞台。歌手李承哲赞“赵容弼的歌曲自成流派”，申升勋称“其艺术境界赋予我追求卓越的信心”。导演朴赞郁尊其为“我的英雄”，IU则敬仰其是“全世代唯一挚爱的歌手”。赵容弼对此场音乐会表达感激：“我能歌唱至今，全因有各位支持。”继而表示：“今后将继续歌唱，若力不从心便休整两三年复出，若再感不足则歇息四五年再战”，“如演出标题《永远的这一瞬间》，与诸位共度的此刻永驻记忆。”金泰彦记者 beborn@donga.com