现代汽车在欧洲电动车市场销售强劲，销量同比增长31%

现代汽车在欧洲市场面对当地品牌和中国电动车竞争激烈的环境下，销量持续增长。23日，据法国汽车工业协会（PFA）、德国联邦交通局（KBA）、英国汽车工业协会（SMMT）等当地销售统计机构数据显示，现代汽车上月在法国的总销量达3552辆，较去年同期增长840辆（30.9%）。德国联邦交通局数据显示，今年1月至7月，现代汽车在德国的电动化车型总销量达15366辆，几乎追平去年全年销量（16648辆）。其中，仅Inster（韩国名：Casper EV）销量达6341辆，居单一车型销量首位。德国新车注册量中电动车占比为17.8%，但在德国销售的现代汽车中，电动车占比达28%，高于平均水平。在英国和法国等地，凭借紧凑型运动型多功能车（SUV）途胜的畅销，现代汽车销量得以提升。现代汽车在英国1月至8月总销量达60272辆，较去年同期增长4.3%。其中，途胜销量达18382辆，位列同期英国单一车型销量排名第10位。在法国，上月途胜销量达1323辆，同比增长22.4%，推动月度总销量达3552辆，较去年8月增长30.9%（840辆）。现代汽车总经理何塞•穆尼奥斯于18日在美国纽约举行的“CEO投资者日”上表示：“在美国将主打皮卡等大型车辆，在欧洲等地则将聚焦中小型电动车的销售策略，全力推进本土化。”李沅柱 takeoff@donga.com