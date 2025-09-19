孙兴慜上演帽子戏法助队大胜 登陆新大陆即展征服之势

“请戴上墨镜。‘孙（指孙兴慜）’正在闪耀光芒。”美国职业足球大联盟（MLS）事务局于18日在通报洛杉矶FC与皇家盐湖城队的常规联赛结果时使用了这一表述。这是巧妙运用了英语中“太阳（Sun）”与孙兴慜（33岁•洛杉矶FC）的姓氏发音相近的特点。联盟事务局还发布了题为“Sonsational！洛杉矶FC超级巨星完成MLS生涯首个帽子戏法”的文章。这一标题融合了孙兴慜的姓氏与意为“引起巨大轰动”的英语词汇“sensational”。当日客场对阵皇家盐湖城的比赛中，孙兴慜爆发攻入三球，带领洛杉矶FC以4比1获胜，其表现配得上如此赞誉。孙兴慜在开赛第3分钟便首开纪录。接到队友蒂莫西•蒂尔曼（26岁）的传球后，孙兴慜带球突入禁区，右脚轻松推射破网。继14日对阵圣何塞地震队（4比2•洛杉矶FC胜）时在开场53秒攻入MLS生涯首个运动战进球后，孙兴慜此次再度闪击得手。实现MLS两连胜的孙兴慜状态正佳，他在上半场第16分钟于禁区弧顶左侧位置右脚中距离劲射攻入第二球。当球队以2比1领先时，他在下半场第37分钟的反击过程中，通过倒地铲射将丹尼斯•布安加（31岁•加蓬）传来的皮球送入网窝，完成MLS生涯首个帽子戏法。这是孙兴慜自2023年9月2日效力英格兰超级联赛托特纳姆热刺时期对阵伯恩利队后，时隔747天再度上演帽子戏法。攻入本赛季MLS第5球的孙兴慜与布安加一同表演了前空翻庆祝动作。这是孙兴慜职业生涯第八次在俱乐部比赛中完成帽子戏法及以上成就。效力德国甲级联赛勒沃库森时期，他曾两次上演帽子戏法，在托特纳姆热刺时期则五次单场攻入三球及以上。特别是在2020年9月对阵南安普顿队的比赛中，他独中四元带领球队取得5比2大胜。单场四球的成就被称为“大四喜（haul）”。曾在托特纳姆热刺与哈里•凯恩（32岁•拜仁慕尼黑）组成“孙凯组合”合力攻入47球的孙兴慜，如今在洛杉矶FC与布安加共同引领球队进攻。布安加在对阵圣何塞地震队的比赛中曾完成帽子戏法。球迷们为孙兴慜与布安加赋予了“兴布组合”的爱称。孙兴慜在赛后采访中表示：“与布安加并肩作战非常愉快。他给予我很多支持，我们正在产生良好的协同效应。”包括本月在美国举行的对阵美国和墨西哥的国家队A级比赛连续两场进球在内，孙兴慜已在正式比赛中实现连续四场破门。足球统计专业媒体“WhoScored.com”赛后给予孙兴慜满分10分的超高评价。自上月加盟洛杉矶FC后，孙兴慜迅速融入球队，在常规联赛出场6次贡献5球2助攻。孙兴慜表示：“我认为仍处于适应期。相信自己能做得比现在更好。”另一家足球统计媒体“FotMob”同样给出了9.7分的高评分。剩余5场常规赛的洛杉矶FC凭借本场胜利积分来到47分（13胜8平7负），升至西部联盟第四位。较处于季后赛门槛线的第九名圣何塞地震队（积35分）领先12分。自孙兴慜加盟后，洛杉矶FC取得3胜2平1负的战绩，保持上升势头。韩钟浩记者 hjh@donga.com