美国着手对钢铝以外更多产品扩大适用“50%关税”

美国总统特朗普当地时间16日表示：“半导体和医药品可以多交（关税）。半导体和医药品的利润率（比汽车）还高。”美国从当天起对日本产汽车及汽车零部件征收15%的关税，适用的关税率比适用于韩国相关产品的25%关税低10个百分点。在这种情况下，特朗普表示，将对韩国的另一个主要出口产品半导体征收高关税。特朗普当天为对英国进行国事访问离开白宫时，被记者问到“如果将日本等国家的汽车关税从25%下调至15%，担心美国汽车企业会受到损失”时回答说：“我什么都没有妥协。”实际上，一旦对半导体适用高关税，韩国受到的打击势必会更大。因为韩国对美国出口的第二大产品是半导体。另外，在韩美贸易谈判中，美国表示在半导体、医药品方面对韩国适用最惠国待遇原则，但尚未签署确定该原则的协定。另据美国联邦官报当天报道，美国商务部收集当地产业界的意见，着手扩大已适用于钢铁、铝领域的50%关税率的适用对象。另据悉，为与美国进行后续谈判而访问美国的韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九当天与美国贸易代表部代表格里尔举行了会晤。据悉，两国在3500亿美元规模的韩国对美投资履行方式等问题上仍然存在分歧。申晋宇 niceshin@donga.com