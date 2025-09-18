特朗普和习近平有望同时出席10月庆州APEC会议

美国驻韩国代理大使约瑟夫·尹17日表示，“韩美首脑将在庆州亚太经合组织（APEC）峰会上会面”，宣布了美国总统特朗普的访韩计划。韩国外交部长赵显当天表示：“据我所知，中国国家主席习近平将访问韩国参加APEC会议。”以10月31日举行的APEC领导人非正式会议为契机，美中两国元首将同时访韩。约瑟夫·尹在当天由韩美同盟财团和驻韩美军战友会主办的“韩美同盟会议”上发表基调演讲时表示：“我想说，上个月韩美两国总统举行了成功的首脑会谈。两人还将在庆州APEC会议上见面。”这是美国政府人士首次正式宣布特朗普将访韩。韩国国家安保室长魏圣洛当天在韩国新闻中心举行的韩国新闻广播编辑座谈会上，就特朗普出席的可能性表示“期待着他将访问韩国”。赵显当天在中国北京与中国共产党中央外事办公室主任、外交部长王毅举行会谈，讨论了习近平访韩事宜。赵显在金浦机场启程前会见记者时，就习近平访韩一事表示：“双方将就具体内容进行磋商。”如果习近平确定访韩，这将是他自2014年以后时隔11年再次访韩。如果特朗普和习近平出席APEC峰会，这将是自2012年核安全峰会后时隔13年美国总统和中国国家主席同时访韩。据悉，特朗普在访韩前后对中国进行国事访问、时隔6年再次与习近平举行首脑会谈的日程也在讨论之中。特朗普和习近平将于当地时间19日通电话，讨论关税等贸易悬案。