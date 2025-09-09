学校成了“黑色企业”……梦想“不当教师”的年轻教师们



20多岁的A某在京畿道担任教师，最近写了辞职书，开始注册会计师考试学习。虽然A某从小就梦想成为一名教师，但学校是仅凭使命感难以坚持下去的地方。教师饱受家长们大大小小的民怨折磨，心里一直产生疑问，就算我带着信念教导孩子，如果真的出现问题，学校是否会保护我?



B某也改变了职业道路，辞去首都地区小学教师职务，正在申请报考今年下半年的企业公开招聘。据称，在被聘为教师的第二年，发生了瑞草二小教师死亡事件，同事们的士气大减。虽然当初是相比收入更看重名誉而选择了教师职业，但在感受到与进入企业的高中朋友的薪资差距后，觉得要趁早寻找新的道路。



教育部统计资料显示，中途退休的教师人数从2020年的6704名增加到了去年的7988名。像A某和B某的事例一样，工龄不到5年的退休教师同期从290名增至380名，增加率为31%。退休教师中低资历的比率呈持续增加的趋势。



曾是稳定工作象征的大韩民国学校，为什么沦落为对年轻教师意味着低工资和不合理劳动的“黑色企业”呢? 教师们放弃终身工作的原因是恶性民怨和过度的行政业务、相比之下工资较低等的综合作用。



因为在拍班级集体照时让孩子站在讨厌的朋友旁边，因为不让孩子用手机，而被家长抗议是再平常不过的事情。如在午餐时间孩子衣服上沾上食物，就会接到把衣服洗后再送来的要求，或者一夜之间收到数十、数百条充满愤怒的投诉信息。



2023年瑞草二小教师死亡事件发生，所谓“教权四法”获得通过，但一线教师们感觉变化不大。虽然说是要新成立投诉应对小组，但第一轮投诉仍集中在一线教师身上，只是让本人觉得麻烦，而且教师们反正也不期待能得到解决，因此都不愿意去教权保护委员会处理。



教师工会联盟今年4月以全国4068名教师为对象进行的调查中，46.8%的应答者表示，最近一年内因恶性投诉，教育活动受到了侵害。有25年经验的教师C某强调：“高水平的公共教育是教师和学生、家长组成‘一个团队’共同创造的。如果教师成为回避的职业，其损失最终会由学生承担。”



上个月底，首尔教育大学举行了引人注目的活动。在美国弗吉尼亚州费尔法克斯教育厅举行了韩国教师招聘说明会。该地区被认为是华盛顿附近的著名学区，为了解决师资不足和确保多样性，正在运营“聘任教师项目”，积极从美国以外引进优秀教师。去年以示范项目的形式选拔了10名韩国小学教师，在当地被评为专业性和教育能力突出。只要学校给年轻有为的教师留下有如“黑色企业”的工作岗位，教育界就不可能不发生动摇学界和产业界的海外人才流失事件。

