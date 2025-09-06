政府投入271亿韩元欲激活电影产业 效果是否如泥牛入海



政府以“通过刺激内需恢复民生并激活电影产业”为由，近日发放450万张“电影票6000韩元折扣券”，一度导致连锁影院官网瘫痪。截至首轮发放结束，实际使用量为262万张（58.2%），剩余188万张将于8日重新投放。观众数量究竟增长几何？文化体育观光部表示：“首轮发放期间（7月25日至9月2日）影院日均观众数达约43.5万人次，较今年此前日均观众数增长约1.8倍。”



然折扣券发放时段恰与传统影院旺季暑期档重合。若仅与观众基数本就偏低的3、4月等时段对比，实难客观评估政策效果。虽需参照近五年同期数据，但疫情期间数据存在失真。若退而求其次与去年同期对比，观众数增幅约为14%。粗略而言，相当于每114名观众中，100人本就是影院常客，仅14人为新增客源。



这14名新增观众会如政府所期，在折扣券耗尽后仍保持观影习惯吗？若果真如此固然理想，但折扣券的短期效应中，“不用即亏”的心理因素亦占相当比重。此类观众在折扣券用罄后，大概率不会再度光临影院。



当电影界资金链濒临枯竭、观众持续抱怨“无片可看”之际，将预算投入票价补贴是否明智？据悉，今年制作成本超30亿韩元的国产电影不足20部。本次折扣券发放动用追加修正预算271亿韩元。若将此笔经费投入制作领域，可支持9部成本30亿韩元电影开机拍摄。若政府基金承担半数投资并吸引民间资本跟投，则能新制18部作品，电影产量立即可实现近倍增长。



票价折扣政策亦非仅惠及韩国电影。最大受益作品虽为本土影片《僵尸女儿》，次位却是好莱坞电影《F1极速求生》。



于折扣券发放后就任的文化体育观光部长官崔辉永（音），4日回应“是否浪费预算”质疑时称：“当前电影产业需施以心肺复苏，并非斤斤计较之时。”但他同时坦言：“此举是否契合时机、能否切实助力国产电影等质疑确存合理性。”继而补充道：“（根本上）影院须转型创造独有视听体验。”



文化体育观光部近日确定明年电影领域预算案，总额1498亿韩元，较今年增长669亿韩元（80.8%）。其中电影制作支持预算较今年增加100亿韩元，达200亿韩元。



“引水”之效在于排除泵内空气维持压力，本质是针对系统结构问题的解决方案。而折扣券发放政策，与应对流媒体服务（OTT）崛起、票价暴涨引发观众抵触等影院行业根本性困境实则南辕北辙。电影界人士直言：“修补式补贴终非长久之计。”产业结构改革迫在眉睫，此类向虚空撒钱之举，又何止于电影折扣券一例。

