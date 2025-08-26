特朗普开启“无止境谈判”时代……何曾有过这种无法预测的会谈？



韩国总统李在明和美国总统特朗普将于韩国时间26日凌晨在华盛顿举行首次首脑会谈。在此次会谈之前，韩国外交部长、产业通商资源部长、通商交涉本部长紧急赶往华盛顿，总统室的国家安保室长、政策室长、秘书室长等3名室长也全部出动。正因为如此，直到最后还在忙于协调礼仪和议题。但韩国政府内外却表示：“在会谈结束之前，什么都不能保证。这样的会谈尚属首次。”



首脑会谈必然是把工作人员协调好的内容正式化的礼仪性过程。所以人们常说“没有失败的首脑会谈”。但与特朗普的会面有所不同。在会谈现场，随着特朗普的冲动和变化，一切都会发生变化。无论对方是谁，不仅毫不犹豫地公开反驳，而且经常当场改变已经达成协议的方向和数字。特朗普反而享受这种无法预测的不确定性。



因此，连同特朗普政府的部长们也像互相竞争一样，提出新的条件继续进行谈判。在此次首脑会谈之前，美方不顾7月底达成的韩美关税协议，提出了提高对美投资和开放农畜产品市场等新要求。此外，美国今后还要对汽车、半导体等不同品种征收关税，继续进行新的谈判。对此，美国彭博社称，现在是“无止境谈判的时代”，无止境谈判将成为新常态。



李在明在飞往华盛顿的飞机上向记者们说明了直到最后都难以协调的问题，并吐露说：“（会谈）确实非常困难。”对于进一步开放大米和牛肉市场的要求，李在明明确表示：“已经通过大协议确定了内容，不能轻易推翻”。对于驻韩美军的战略灵活性要求，李在明表示：“这是难以轻易同意的问题。”



同盟之间不可能没有分歧和摩擦。在历届韩美首脑会谈中，虽然没有向外界透露，但也有不少在非常险恶的气氛中展开激烈舌战的场景。尽管如此，通过紧密的沟通和协调解决了矛盾和裂痕，这就是同盟关系。这不仅仅是韩美同盟的问题。毫不夸张地说，随着特朗普连任，全世界的同盟秩序正在重新调整。这是韩美两国首脑首次会面。两人在以后的3年半时间里要一起度过激变时期。

