韩国军方接收美国在朝鲜挖掘的韩国战争土耳其军人遗骸

韩国军队接收了韩国战争时期作为联合国军为韩国战亡的土耳其军人的4具遗骸。国防部遗骸挖掘鉴定团21日表示，在设置在鉴定团身份确认中心前的露天场地，举行了从联合国军司令部接收土耳其军人遗骸的仪式。美国国防部战俘和失踪军人统计署14日用运输机，把经过精密鉴定后存放至今的土耳其军人遗骸从夏威夷希卡姆空军基地运到京畿道乌山空军基地，移交给了联合国军司令部。联合国军司令部把遗骸临时存放在汉弗莱营（京畿道平泽美军基地）内的美八军遗体安置所。4具土耳其军人遗骸中，3具是美国战俘和失踪军人统计署1996年至2005年在朝鲜收拾的，另一具是1984年起推进的夏威夷国立太平洋纪念墓地（俗称潘趣碗公墓）迁移过程中确认的。土耳其军人根据“战亡之地就是殉教之地”的传统，认为即使是在异国他乡，埋葬在战亡之地也是一种荣誉。土耳其阵亡将士的遗骸并没有立即被送回本国，而是被带回韩国，也是因为这个原因。鉴定团表示，遗骸将在国内接受最终精密鉴定后，经过与土耳其驻韩大使馆的协商，安葬在釜山联合国纪念公园或送回本国。土耳其驻韩大使萨利穆拉特·塔梅尔和鉴定团团长李根元等人出席了当天的活动。鉴定团相关人士表示：“我们的责任是铭记70多年前联合国军为保卫韩国而壮烈牺牲的献身精神，报答到底。我们将尽最大努力为土耳其阵亡者服务。”尹相虎 ysh1005@donga.com