KT队姜白虎签约全球经纪公司，考虑进军美国职棒大联盟

韩国职业棒球联赛（KBO）KT巫师队球员姜白虎（26岁•照片）朝着进军美国职业棒球大联盟（MLB）迈出了第一步。拥有密尔沃基酿酒人队当家击球手克里斯蒂安•耶利奇（34岁）等客户的“派拉蒙体育国际公司”（Paragon Sports International）13日通过社交媒体宣布：“我们很高兴签下韩国棒球明星姜白虎，期待他未来的表现。”姜白虎毕业于首尔高中，2018年加入KT巫师队。若本赛季正常结束，他将获得自由球员（FA）资格。届时，他不仅可以自由与KBO的10支球队签约，也可与MLB等海外球队自由签约。在上一个休赛期，姜白虎本可通过非公开竞争投标（posting）制度寻求海外发展，当时也曾有MLB球队对其进行了身份背景调查。身份背景调查是MLB球队引进韩国球员时最先进行的程序。然而，签约经纪公司并不必然意味着进军MLB。起亚虎队球员罗成范（36岁）在2020赛季结束后，当时还效力于NC恐龙队，曾与MLB大牌经纪人斯科特•博拉斯签约并申请了非公开竞争投标，但因未能获得满意的加盟邀请而选择留在韩国。姜白虎在职业生涯首个赛季（2018年）便以打击率0.290、29支本垒打、84分打点的成绩获得年度最佳新人奖。2019至2021年连续三个赛季打击率超过三成，奠定了其作为KT巫师队代表性击球手的地位。然而，在2022和2023赛季，他因伤病和状态低迷，未能打出与其“天才击球手”称号相符的成绩，甚至受到“不够敬业”的批评。缺乏明确的防守位置，主要担任指定打击（DH）也是其短板。截至本月12日，在本赛季全部251个打席中，他有228个打席（占比90.8%）作为指定打击出场。本赛季至今（12日）他的成绩为打击率0.255、10支本垒打、39分打点。赵英宇记者 jero@donga.com