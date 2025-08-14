金建希女士拍摄面部识别照后被关单人牢房 收监编号“4398”

据法律界13日消息，因涉嫌犯罪于12日下午被逮捕并关押在首尔九老区南部看守所单人牢房的韩国前总统尹锡悦夫人金建希女士，于13日获分配收监编号“4398”。该编号是在看守所内空缺号码中随机分配的。据悉，金女士当天与其他被捕嫌疑人一样履行了相同收押程序。在确认个人信息后，她被分配收监编号并接受了身高、体重等身体检查。随后，换上黄绿色未决犯囚服的金女士还拍摄了用于收押者识别的“面部识别照”（Mug Shot）。之后，她领取内衣、毛巾、牙刷、餐盘和塑料勺，被移送至面积约6平方米（约1.8坪）的单人牢房。房内配有折叠床垫、电风扇、电视机和坐便器等设施。洗澡虽在公共浴室进行，但预计会调整时间以避免与其他收押者重叠。放风时间限定为每日1小时以内。金女士13日早餐供应内容为切片面包、草莓酱、牛奶、法兰克福香肠和沙拉。午餐为泡菜猪肉汤、糖醋肉、南瓜炒虾酱和小萝卜泡菜。晚餐菜单则是拌杂菜、煎蛋、嫩萝卜泡菜和黄瓜冷汤。据知，南部看守所单餐标准约为1733韩元。不过，金女士当天因健康问题未能正常用餐。随着逮捕令签发，总统警卫处对金女士的警卫及安保工作已全面停止。吕根浩记者 yeoroot@donga.com