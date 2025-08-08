特检组申请对金建希的拘留令……涉嫌“操纵股价、收受非法政治资金、请托”

金建希特检组（特别检察官闵中基）7日以涉嫌违反《资本市场法》和《政治资金法》等罪名申请了对前总统尹锡悦夫人金建希的拘留令。申请针对前任和现任总统夫人的拘留令尚属首次。预计法院最早将于11日决定是否拘留，如果法院签发拘留令，将发生前总统夫妇同时被收监的宪政史上史无前例的事情。特检组表示，7日下午1点21分左右，以违反资本市场和金融投资业相关法律、违反政治资金法、违反特定犯罪加重处罚法、特加法斡旋受贿等嫌疑，向首尔中央地方法院申请了对金建希的拘捕令。特检组认为金建希事先知道2009-2012年德意志汽车股价造假，在拘留令文件上指出其违反资本市场法的嫌疑。另外，对于2022年总统选举时期尹锡锐夫妇无偿接受政治掮客明泰均多次舆论调查，介入国民力量党前议员金映宣公推的疑惑，特检组适用了违反政治资金法的嫌疑。特检还认为，统一教前任干部为了请托统一教悬案，通过建真法师全成培（音）把钻石项链和香奈儿包等转交金建希，适用了斡旋受贿嫌疑。据悉，特检之所以在没有进行进一步调查的情况下突然申请拘留令，是因为金建希否认一切嫌疑，认为她很有可能销毁证据。从当天上午8点25分左右起，特检组向京畿道义王市首尔拘留所派遣检察官和调查官等4人，试图对尹锡悦执行第二次逮捕令，但因发生身体冲突而告吹。特检组表示：“我们接受了因嫌疑人（尹锡悦）顽强抗拒而有可能受伤等现场意见，于上午9时40分左右停止了执行。”尹锡悦律师团表示不满称：“10多人一拥而上，试图抬走坐在椅子上的尹前总统，在此过程中发生了尹前总统掉在地上的事态。我们将追究刑事责任。”李基旭记者、李允泰记者 71wook@donga.com、oldsport@donga.com