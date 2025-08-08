韩美最终协调李在明与特朗普首次首脑会谈于25日举行

据悉，韩美两国正最终协调将李在明总统与唐纳德•特朗普总统的首次首脑会谈安排于本月25日举行。曾强调恢复韩日穿梭外交（互访）的李在明总统，据悉在访美前侧重协调访日行程，正与日方磋商首脑会谈事宜。7日据韩美日外交消息人士透露，韩美正就李在明总统与特朗普总统的首脑会谈日程进行最终协调，目前仅待特朗普总统作出最终决定。若韩美首脑会谈于25日成行，这将是李在明总统就任第82天。总统办公室方面表示：“韩美两国基于对尽早举行首脑会谈必要性的共识，持续就日程等细节保持紧密沟通”，“最终协调完成后，将与美国协商公布时机。”据相关业界透露，李在明总统正考虑访问美国费城造船厂——该厂是韩国政府为造船业合作向美方提议的“MASGA（让美国造船业再次伟大）”项目的核心设施。预计若韩美首脑会谈举行，双方除磋商上月达成的韩美关税谈判具体内容外，特朗普总统围绕“韩美同盟现代化”提出的“安保账单”压力将正式显现。李在明总统在协调韩美首脑会谈的同时，亦在推进与日本首相石破茂举行首脑会谈。若韩日首脑会谈先于韩美会谈举行，这将属首次。朴勋相记者、申圭振记者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com