林允儿新片挑战双重人格：天使面包师与魔鬼附体者

白天是温顺的面包店职员，夜晚是癫狂的恶魔。少女时代组合成员、演员林允儿（35岁）在13日上映的喜剧电影《魔鬼住隔壁》中挑战一人分饰两角，饰演女主角“善智”。4日在首尔钟路区某咖啡馆受访时，她表示：“若白天的善智是柔和色调，夜晚的善智则是强烈原色。两个面貌都是我自身的写照，因此被角色深深吸引。”《魔鬼住隔壁》讲述了入夜即被恶魔附体的善智，与负责监视她的无业青年吉九（安普贤饰）之间发生的故事。影片核心看点在于“夜版善智”如狂女般变幻莫测的情绪演绎。林允儿透露尤其注重营造令人毛骨悚然的笑声：“当笑声的基调确定后，仿佛为夜版善智的情感脉络设立了基准点。”此次是林允儿继《极限逃生》（2019年）后再度与导演李相槿合作。上月30日上映、由《极限逃生》搭档曹政奭主演的《僵尸女儿》，截至7日累计观影人次已达237万。“政奭哥哥是拥有号召观众入场魔力的演员。正因有他引领票房，我也希望能接续这份能量。首次在银幕上如此自由诠释高能量角色，十分好奇观众的反应。”尽管林允儿形象多契合浪漫题材，但自电影《共助》（2017年）起，她已逐步构建独特的喜剧表演履历。虽看似演艺之路顺遂，她坦言存在困扰：“巧合的是参演作品基调略显雷同。未来希望展现突破‘林允儿’固有印象的全新面貌。”“随着时间推移，人总会成熟成长。我愿与大众共享此过程——若骤然展现全然不同的形象，恐令观众陌生。期待借此逐步拓宽大众对我的期许维度。”去年林允儿所属的少女时代组合因政治集会再度引发关注——抗议集会上反复响起其出道曲《再次重逢的世界》。她感慨：“如此多人传唱旧作令人惊叹，再度体悟到音乐蕴含的磅礴能量。”“近期为纪念出道18周年，成员们举行了聚会。期盼20周年时能举办纪念活动。”金泰彦记者 beborn@donga.com