韩国新教育部长候选人“首要课题”——扭转“劝退式教育”



首尔高二学生郑某（音）上月收到不如预期的期末考试成绩单后泪流满面，一度考虑退学。其部分高一同学已选择参加高中毕业学力鉴定考试并离校。该年龄段学生易受同龄群体影响，每当有朋友离校，留下的孩子便心绪不宁。据称每逢期中期末考后，“我也退学吗？”的念头总在脑中盘旋。



为应对大学入学考试（高考）而放弃公共教育、选择“战略性退学”的高中生持续增加。据韩国教育开发院《教育基本统计》显示，2023年“高中学业中断率”达2%，创2011年以来新高。该比率从2020年的1.1%起连续四年攀升，2021年起每年超两万名高中生离开校园。



高中退学现象集中于一、二年级。当期中期末成绩低于预期，学生便为专注“定时招生考试”而退学，转战补习班备战高中毕业学力鉴定考试与高考。



公共教育遭离弃沦为“合理选择”的根源，从当前高一教室可见端倪。高中学分制（今年3月起实施）、单学期多达20项的过程性评价（被学生称为“作业地狱”，家长称作“妈妈作业”），以及内申五等级制构成“三重苦”压迫学生。内申五等级制实施后，一等评级区间（前10%）较九等级制（一等为前4%）扩大，反而加剧学生“若从高位等级滑落则升学无望”的焦虑。



首尔某大型补习班相关人士透露：“高一退学者通常在4月、8月同步备战高中毕业学力鉴定考试与当年高考。通过鉴定考试后，若次年连续两年参加高考，相当于以‘应届生’身份三度应试，占据有利地位。”



前忠南大学校长李真淑被提名为新政府首任教育部长后，其落马消息甫出，社交媒体旋即出现以“新任教育部长候选人”为题的教师出身国会议员照片及名单。帖文评论区涌现“至少该懂升学现场吧”等留言。这反映出民众对教育政策无知的失望——与“增建十所首尔大学级高校以减负”的期待相反，当局暴露出对教育现状的认知空白。高一学生家长李某坦言：“人生固然需要学校教育，但如今的学校只传授挫折与沮丧。将‘守校是愚行，退学乃明智’推向合理化的环境，根源上难道没有问题？”



李真淑候选人在听证会期间收到的“小抄”上写着“遇难题勿即答”。新教育部长最紧迫的必答题正是“如何挽留因升学压力而逃离公共教育的孩子们”。政府虽提出“过程性评价纳入课时”“组建高中学分制改革咨询团”等方案，但此类短期对策能否遏止退学潮？此问题必须即刻回应——且没有任何“小抄”可代为作答。

