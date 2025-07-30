赵贤珠女子200米自由泳刷新韩国纪录 晋级世锦赛半决赛

赵贤珠（25岁）在世界游泳锦标赛女子200米自由泳项目中刷新了韩国纪录。赵贤珠于29日在新加坡世界游泳锦标赛赛场举行的2025世界游泳联盟世界锦标赛游泳项目女子200米自由泳预赛中，以1分58秒10的成绩刷新了韩国纪录。赵贤珠凭借这一成绩在预赛第5组排名第7位，在全部46名选手中位列第15位，也获得了授予前16名的半决赛入场券。此前女子200米自由泳韩国纪录是由同属庆北道厅的前辈金瑞英（31岁）在2019年3月3日游泳国家代表第一次选拔赛上创下的1分58秒41。去年10月在仁川游泳世界杯第二站比赛女子200米自由泳中创下25米短池韩国纪录（1分56秒38）的赵贤珠，在约6年5个月后，也拥有了长池（50米）韩国纪录。这是本届大赛诞生的首个韩国新纪录。赵贤珠赛后通过大韩游泳联盟表示：“（金）瑞英姐姐表达了热烈祝贺，说‘激动得流泪了’。她还给了我很多建议，让我在半决赛时更自信地去游，真的很感谢姐姐。”金瑞英此次未参赛，目前停留在加拿大多伦多进行个人训练。赵贤珠在蔚山月峰小学二年级时开始游泳，2014年在大贤中学时期，年仅13岁便佩戴太极徽章出战仁川亚运会，以8分42秒31的成绩创下自由泳800米韩国纪录。同年在8月举行的第33届总统杯全国游泳锦标赛自由泳400米比赛中，她也以4分13秒20的成绩刷新韩国纪录，成为韩国女子游泳的希望之星。赵贤珠在个人生涯第四次参加世界游泳锦标赛之际，首次实现了晋级半决赛的壮举。在首次参赛的2015年俄罗斯喀山大赛中，她在自由泳400米和800米项目上分别以第26位和第32位结束比赛。在2019年韩国光州举行的世界游泳锦标赛女子200米自由泳中，她获得第32位。2022年匈牙利布达佩斯大赛时，她仅参加了女子4x200米自由泳接力团体赛。赵贤珠表示：“刷新韩国纪录是我的目标，能在国际大赛中以好成绩晋级半决赛，虽然感觉不太真实，但心情很好。”创下韩国纪录的赵贤珠将从大韩游泳联盟获得100万韩元的奖金。赵英宇记者 jero@donga.com