“只参观宫殿吗？要不要听听‘朝鲜书痴’的故事？”

“雨叶真珠散。‘雨滴落在荷叶上，水珠四处飞溅……’昌德宫后苑莲池畔的‘爱莲亭’柱子上，镌刻着这样的诗句。这座建于肃宗时期、凝聚着对莲花一生挚爱的亭阁，在此处眺望的夏日景致堪称绝妙。”7月22日首尔钟路区昌德宫。随着讲解员的解说，脑海中仿佛有清凉的雨珠颗颗迸溅。原本灼烤脊背的暑气仿佛瞬间消散。在我们国家的宫殿、王陵、宗庙等文化遗产地，总能遇见顶着烈日寒冬热情讲解的”讲解员”。对不熟悉韩国文化的外国游客而言，他们更是不可或缺的存在。我们采访了两位在昌德宫从事历史文化讲解超过二十年的成贤姬、千大中讲解员。据他们估算，两人手持麦克风讲解的次数早已超过五千次。昌德宫与景福宫同为国宾访问最多的古迹。成、千两位讲解员分别以流利的日语、中文为武器，接待过各国政要及部长级官员。就连将时间精确到分钟安排的国宾们，也会全神贯注聆听他们优雅的讲解。千大中讲解员对2014年习近平主席夫人彭丽媛女士的到访记忆犹新。“她特意将行程延长十余分钟听完讲解才离开”，“通常国宾们都很矜持，但那次她主动握手说‘非常精彩’，至今难忘”。讲解员的一句话就能改变宫殿的氛围。“昌德宫月光之旅”是春秋季节一票难求的人气项目。但若浓云蔽月，现场便会响起遗憾的叹息。这时千大中讲解员便会指向仁政殿的《日月五峰图》：“让我们数数看，月亮的形状、围墙……宫殿里藏着多少月亮的意象。”“游客的体验终究取决于讲解员的口才。每当被问及参观昌德宫的最佳时节，我总是回答‘就是今天’。”不过若将讲解员视为仅靠口才维生的职业，那就大错特错了。从节目策划到资料调研、脚本撰写、宣传物料翻译校对，他们样样精通。成贤姬讲解员策划主持的“与《东阙图》共探昌德宫树木”就是长期畅销项目——该活动聚焦1830年代记载昌德宫的国宝级文献《东阙图》中描绘的4000株树木，解读宫廷文化。“我注意到昌德宫是朝鲜王朝宫殿中保留景观林最完整的。为提供更深度的讲解，我考取了森林讲解员国家专业资格证，最近还在修读相关大学课程。”最近随着韩国文化内容在全球掀起热潮，外国游客数量激增。特别多游客举着手机开启实时人工智能（AI）翻译，验证讲解内容的真实性。千大中表示：“每句话都承载着更大责任。”“能感受到外国游客对韩国文化的好奇与日俱增，但挑剔也变多了。比如讲解地暖时，必须准确说明与日本榻榻米、中国地暖相比，韩国地暖在地理文化背景上的独特发展历程。为此我平时除了看论文就是查资料，连周末晚上都埋在其中。”尽管全年无休辛苦异常，支撑两位讲解员的支柱是什么？他们提到了朝鲜正祖时期奎章阁首任检书官、实学家李德懋（1741-1793年）。这位因酷爱读书被称作“书痴”的学者。“有野史记载，李德懋原以为到奎章阁能畅读典籍，结果整天忙于誊写、查资料，疲惫不堪。我现在翻着堆积如山的论文，也常被家人埋怨。但十次讲解中哪怕有一次触动听众心灵，还有比这更快乐的事吗？哈哈。”李知允记者 leemail@donga.com