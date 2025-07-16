孙兴慜在热刺展开季前训练 转会传闻中展露笑容

身陷转会传闻的孙兴慜（33岁）已在现所属俱乐部托特纳姆热刺足球俱乐部开始了季前训练。英格兰足球超级联赛（英超）托特纳姆热刺足球俱乐部15日在其官方照片墙（Instagram）账号上发布了多张球队在英国伦敦“热刺之路”（托特纳姆热刺足球俱乐部训练场）进行训练的照片。其中包含了在韩国休假后近期归队的孙兴慜面带笑容在球场上奔跑的照片。托特纳姆热刺足球俱乐部此前已于12日通过照片墙传达了孙兴慜归队的消息，并配文“欢迎回来，孙尼（孙兴慜的昵称）！”在孙兴慜生日的8日，俱乐部也发布了祝贺贴文。托特纳姆热刺队将孙兴慜作为下赛季客场球衣模特等举措，表明其仍在积极开展围绕孙兴慜的营销活动。然而，孙兴慜与托特纳姆热刺足球俱乐部的同行能持续多久仍是未知数。《足球内幕》等英国足球媒体纷纷报道称，托特纳姆热刺队极有可能在今年夏天将孙兴慜送往其他球队，原因在于孙兴慜面临“年龄曲线”（指因年龄增长导致竞技状态下滑）的可能性很大。沙特阿拉伯的利雅得胜利足球俱乐部、美国的洛杉矶足球俱乐部、土耳其的费内巴切足球俱乐部等球队被提及为孙兴慜的潜在下家。孙兴慜与托特纳姆热刺足球俱乐部的合同将于明年6月到期。若孙兴慜未续约而以自由球员身份离队，托特纳姆热刺队将无法获得任何转会费。有分析认为，以“铁公鸡”作风闻名的俱乐部主席丹尼尔•列维（63岁）不会放弃收取孙兴慜的转会费。若孙兴慜转会成功，托特纳姆热刺队可将丰厚的转会费用于引进其他球员。孙兴慜在队内的地位亦不如往昔。托特纳姆热刺足球俱乐部上月任命托马斯•弗兰克（52岁）为新任主教练。11日，俱乐部启动了阵容重组工作，引进了与孙兴慜同样司职左边锋的穆罕默德•库杜斯（25岁）。外界关注弗兰克新任主教练是否会在18日对阵雷丁的季前首场比赛前一天举行的新闻发布会上谈及孙兴慜的未来。将于下月访韩的托特纳姆热刺足球俱乐部，定于3日在首尔世界杯体育场与纽卡斯尔联足球俱乐部进行季前友谊赛（2025 Coupangplay系列赛）。因此，孙兴慜的去向很可能在此之后才会确定。英国广播公司（BBC）报道称：“孙兴慜已确定将参加托特纳姆热刺队亚洲行期间的众多活动。托特纳姆热刺队已承诺（与友谊赛主办方）履行此安排。”据悉，若孙兴慜缺席亚洲行，托特纳姆热刺队需支付数十亿韩元的违约金。同队的梁民革（19岁）也在结束租借生涯后回归托特纳姆热刺足球俱乐部，投入季前训练。梁民革于去年12月离开韩国职业足球K1联赛（顶级）球队江原足球俱乐部加盟托特纳姆热刺队，但未能在英超赛场获得出场机会，随后被租借至英格兰足球冠军联赛（英冠）的女王公园巡游者足球俱乐部。上赛季，他在英冠联赛出场14次，攻入2球。若梁民革在“生存竞争”中胜出，得以进入托特纳姆热刺足球俱乐部一线队名单，且孙兴慜留队，下赛季两人或将实现“同场竞技”。梁民革在近期发布的托特纳姆热刺队YouTube采访中表示：“休赛期最想念的队员是（孙）兴慜大哥。”鄭允喆 trigger@donga.com