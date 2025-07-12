九成二韩企表示难以承受逾15%美国关税

随着美国唐纳德•特朗普政府加征关税政策落地，韩国出口企业紧张情绪加剧。十家企业中有九家坦言若关税超过15%将难以承受，十家企业中有四家预测今年下半年（7至12月）出口将出现下滑。韩国全国经济人联合会11日发布包含上述内容的《2025年下半年出口展望调查》结果。本次调查委托专业市场调研机构莫诺调研公司实施，涵盖十大主力出口行业的150家企业。92.0%受访企业表示，若美国关税上调幅度超过15%将难以承受。此前特朗普政府于7日宣布将对韩国征收25%的对等关税，该措施将于下月1日启动。汽车及零部件25%、钢铁铝材50%等品目关税已开始征收。调查显示，预计下半年韩国出口同比平均下滑1.6%。企业预测钢铁行业出口降幅最大达5%，包括钢铁在内，船舶（-2.5%）、汽车（-0.6%）、半导体（-0.5%）等六大行业均将出现出口萎缩。在预计下半年出口下降的企业中，近半数（45.6%）将主因归结为“关税等贸易环境不确定性加剧”。26.6%企业归因于主要出口市场景气低迷。超过半数的出口企业（53.3%）将特朗普政府的关税政策列为下半年最大出口风险，其后依次为“全球低增长导致需求萎缩”（14.0%）、“美中贸易冲突深化”（12.7%）。企业提出的关税应对方案包括：降低成本（33.7%）、调整出口单价（33.2%）、扩大海外本地化生产（14.7%）等。14.2%企业表示无特别应对方案。韩国全国经济人联合会经济产业本部长李相昊（音）指出：“因美国关税政策与全球低增长导致的需求萎缩将持续存在，企业以成本削减为核心的短期应对存在局限，亟需缔结反映国内出口企业比较优势的贸易协定，并通过出口区域多元化、提升出口竞争力等举措提供制度支持。”李敏娥记者 omg@donga.com