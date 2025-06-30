紫菜包饭和炒年糕占领美国“开市客”……“晚了就买不到了”

“紫菜包饭吗？啊……如果那里没有，那就是卖完了。因为本来就很有人气。”当地时间28日，美国纽约当地人气大型超市“商人何塞”。当天在柜台也没有看到韩国产冷冻紫菜包饭。附近的大型折扣店“开市客”（Costco）的情况也是如此。最近在美国开市客，无论去哪家分店，都能看到“金枪鱼紫菜包饭”“速食饭”等以大米为主材料的韩国食品。但是紫菜包饭等人气产品在人多的周末或深夜时间段只剩下空箱子的情况较多。去年刷新历史最高纪录的对美大米加工食品出口进入今年后继续保持增长势头，时隔26年再次刷新了1月至5月的最大出口额。这得益于火热的“K文化”人气，想要尝试在电视剧或电影中看到的韩国饮食的人越来越多。特别是像纽约这样的情况，是否接触过著名韩食餐厅或韩国料理成为时尚的标准，大米是健康食品的认识正在扩散。● 对美大米加工食品出口量5年内激增3倍以上据韩国农水产食品流通公社（aT）26日透露，今年前5个月，主要大米加工食品的对美出口额为6210万美元（约845亿韩元）。这是自1999年以来的历史最高值。截至5月，大米加工食品出口额为1.0830亿美元，其中一半以上出口至美国。大米加工食品包括糕点类、油炸类、蒸煮类、米饼类、谷物发酵酒类、米饮料类和其他谷物调制品等。去年出口到美国的大米加工食品也达到1.0698亿美元，比一年前剧增49.6%。截至2019年，大米加工食品出口额仅为3310万美元，去年接近1.7亿美元，5年内猛增3倍以上。进入今年以来，出口额比去年增长得更快。对美大米加工食品出口的增加，很大程度上是因为美国国内形成了重视健康的消费趋势。大米加工食品与面粉不同，是“无麸质”，因此美国人普遍认为不会引发过敏。从去年开始受到欢迎的冷冻紫菜包饭等，在以蔬菜为主、素食主义者较多的美国尤其受到关注。包装成可供一人或两人食用的量，再加上利用微波炉可以简便地享受，这也是消费增加的原因之一。去年8月，aT以居住在美国的美国国籍消费者为对象进行了在线问卷调查，结果显示，一想到大米加工食品就会联想到“健康”（74.2%）、“好吃”（69.4%）、“食用方便”（63.3%）等。● 从年糕到米饼……出口到美国全境最近年糕、年糕汤年糕等年糕类也很受欢迎。最具代表性的是，在蜜糕上倒牛奶吃的“蜜糕碎片”成为话题。去年农协向美国出口了130.6万美元的年糕类产品。销往美国的还有大米饼干（54.9万美元）、加工米饭（34.1万美元）、甜米露（21.1万美元）等。引起“断货大乱”的冷冻紫菜包饭也是代表性的加工饭出口事例。美国消费者容易接触到这种大米加工食品也是出口增加的原因之一。除美洲最大的韩人超市H超市外，商人何塞、开市客、奥乐齐（Aldi）等美国主要流通连锁店在美国全境陆续进货冷冻或蒸煮形态的紫菜包饭、辛奇饭团、炒饭、炒年糕等多种产品。“速食饭”也扩大到了分为大米基础、糙米基础等进行陈列的程度。针对美国消费者的新商品也在开发中。农协2023年11月单独开发出了没有饭粒的甜米露，正在美国销售。这反映了当地博览会上出现的饭粒感觉是异物的意见。最快将于下月完成环状米饼试制品的生产。农协经济控股相关人士表示：“美国消费者喜欢有重量的产品，因此正在增加重量或生产多种口味、形态等针对性商品群。中秋节之际，当地将重点进行促销活动、推出新产品等，预计下半年（7月-12月）也会出现积极的出口趋势。”世宗=金秀妍记者、纽约=常驻记者林宇善 syeon@donga.com、imsun@donga.com