六旬男子在首尔地铁五号线纵火致160人面临生命危险被控杀人未遂

一名在首尔地铁五号线列车纵火的六旬男性因犯罪前缜密策划的迹象曝光，现已被羁押并移送审判。调查证实，案发时有孕妇乘客因汽油滑倒未能撤离，嫌疑人仍实施纵火行为。首尔南部地方检察厅专项调查组（组长孙相熙 刑事三部首席检察官）25日宣布，以杀人未遂、现有机车纵火致伤及违反《铁路安全法》等罪名，对犯罪嫌疑人元某（67岁）予以羁押起诉。元某涉嫌于5月31日上午8时42分许，在运行中的汝矣渡口站至麻浦站区间五号线列车内泼洒汽油并用打火机引燃，危及约160名乘客的生命安全并导致其中6人受伤。据检方调查，元某在离婚诉讼败诉后即策划纵火。其于5月21日在加油站购买3.6升汽油及火炬式打火机，案发前日更携汽油辗转勘察1号线、2号线及4号线主要站点物色作案目标，事前已对流动人口密集的瑞草站、永登浦站、三星站等站点进行踩点。犯罪预备阶段更出现将全部财产转交亲属等整理个人事务的迹象。检方认定，元某为扩大犯罪危害，刻意选择地铁中段的第四节车厢作案，并于列车穿越隧道时实施犯罪。尤其值得注意的是，其纵火时已明确知晓有孕妇乘客因地面汽油滑倒无法撤离仍执意点火。在调查过程中元某供述“企图通过纵火自焚而死”，并声称“认为在作为公共交通工具的地铁纵火可引发社会高度关注”。李采完记者 chaewani@donga.com