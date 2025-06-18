七旬的临时工接近100万……韩国老人的悲凉现状



据统计，合同期限不到一年的临时工中，60岁以上高龄者上个月达到了198.6万名。这是自1989年开始进行相关统计以来的最大规模。超过法定退休年龄（60岁）的就业者上月首次突破700万人，其中每10人中就有3人从事低工资的短期工作岗位。如果缩小到70岁以上来看，临时工在1年内激增近14万人，接近100万人。这是《东亚日报》采访组对统计厅的微型数据进行分析后得出的结果。



老人们即使年过七十，也要忍受恶劣的工作岗位，投身雇佣战线，这在很大程度上是因为在社会安全网不足的情况下，连养老准备都没有做好。虽然65岁以上人口中领取年金的人超过了90%，但他们的月平均年金收入以2023年为基准为80万韩元，还不到一人家庭月最低生活费（134万韩元）。接近40%的老人贫困率早已成为经济合作与发展组织会员国中压倒性的第一名。也就是说，为了生计不得不工作的老人不在少数。



在低生育、高龄化导致可生产人口急剧减少的情况下，即使上了年纪也继续经济活动具有积极的一面。但是，再就业的高龄层多数作为临时工进行低熟练、单纯的劳动，从这一点来看，对个人来说是很大的剥夺感，也是社会人力资源的浪费。最重要的是，全体临时工的五分之一是70岁以上，这一事实体现了被逼为“劳作贫困阶层”的韩国老人的可悲现状。



青年们找不到工作，只能休息，老人们却为了生计不能离开工作岗位，甚至担心雇佣市场的世代逆转。据悉，正在工作或求职的60岁以上人群比率飙升至49.4%，赶超了青年层（49.5%）。为老人提供稳定的工作岗位不仅是为了加强老年收入安全网，也是为了减轻未来一代的抚养费负担而必要的事情。超越单纯的生计支援老人工作岗位政策，迫切需要挖掘能够发挥他们的经验和知识、专业性的针对性工作岗位。

