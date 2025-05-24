“梦幻双打组合”申裕斌，世界锦标赛铜牌入袋

韩国女子乒乓球的代表申裕斌（21岁）在世界乒乓球锦标赛上，与新搭档柳韩娜（23岁）展现了默契的配合，已确保一枚铜牌到手。申裕斌于22日在卡塔尔多哈举行的2025年国际乒乓球联合会（ITTF）世界锦标赛女子双打八强赛中，与柳韩娜搭档，以3-1（11-9、9-11、11-6、 18-16）战胜日本的大藤沙月-横井咲樱组合，晋级半决赛。由于本次比赛不设三四名决赛，晋级半决赛即意味着获得铜牌。申裕斌-柳韩娜组合在八强赛中击败了世界排名第一的日本大藤沙月-横井咲樱组合，这表明柳韩娜成功填补了申裕斌之前的搭档全智熙（33岁•已退役）留下的空缺。申裕斌-全智熙组合曾在2023年杭州亚运会女子双打比赛中获得金牌，并在2024年巴黎奥运会女子团体赛中获得铜牌，被誉为“梦幻双打组合”。全智熙在去年年底退役后，申裕斌从今年3月起开始与柳韩娜搭档参加双打比赛。申裕斌和柳韩娜在22日的比赛中成功晋级半决赛，确保了铜牌。柳韩娜表示：“虽然还没有完全感受到获得奖牌的实感，但比赛还没有结束，至少智熙姐留下的空缺被我填补了。”女子双打半决赛将于24日举行。申裕斌和柳韩娜在青年国家代表时期也曾搭档参加双打比赛，并取得过不错的成绩。申裕斌-柳韩娜组合在2025年3月成年赛场的首秀—世界乒乓球职业大联盟（WTT）明星挑战者钦奈站女子双打比赛中获得亚军，展现了潜力。赵英宇记者 jero@donga.com