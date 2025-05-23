OpenAI下注下一代设备…收购“iPhone设计师”初创公司

生成型人工智能（AI）领域的领导者OpenAI正与设计了iPhone的传奇设计师乔尼•艾弗合作，开发专门用于AI的专用设备。此举被认为是OpenAI希望将影响力扩展到像ChatGPT这样的AI软件之外，进入硬件领域。据《华尔街日报》（WSJ）等外媒报道，OpenAI将以全股票交易方式，以65亿美元（约合8.968万亿韩元）收购由艾弗创立的AI设备初创公司“io”。这是OpenAI历史上规模最大的并购（M&A）交易。艾弗是一位英国工业设计师，曾与史蒂夫•乔布斯一起设计了iPhone、iPad和Mac等苹果公司的标志性产品。2019年离开苹果后，他与苹果出身的斯科特•卡农和埃文斯•亨基等人一起创立了“io”，旨在开发面向通用人工智能（AGI）时代的新型设备。OpenAI希望通过此次收购，开发“智能手机之后”的AI专用设备。据WSJ报道，艾弗和OpenAI首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼在过去两年中一直在秘密合作，共同推进下一代AI设备的开发。他们设想了各种形态的设备，例如没有屏幕的设备，比如内置摄像头的耳机等。OpenAI在其官方博客上公布了与艾弗合作的消息，并公开了奥尔特曼CEO和艾弗之间长达9分22秒的对话视频。两人在视频中表示：“专注于开发能够激发灵感并开启可能性的产品的io，现在将与旧金山的研究、工程和产品团队更紧密地合作，加入OpenAI。”通过此次合并，OpenAI将获得由约55名硬件工程师、软件开发人员和生产专家组成的io团队。据传，OpenAI将围绕io的硬件和软件开发人员成立专门的部门。如果监管机构批准，这笔交易预计将于今夏完成。由于OpenAI从以软件为中心转向直接涉足硬件领域，IT行业正密切关注OpenAI与艾弗的合作是否能催生“第二个iPhone”。特别是，艾弗的设计理念与OpenAI的AGI技术结合，可能会带来与现有电子设备完全不同的AI设备。奥尔特曼CEO表示：“就像智能手机的出现并没有使笔记本电脑消失一样，我们的第一个产品不会使智能手机消失。”但他同时强调：“我们即将推出的产品将是一种全新的类型。”南慧贞记者 namduck2@donga.com