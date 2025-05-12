“儿童节”之际，在美国思考韩国教育



“你们真好啊！”



上周是韩国儿童节，笔者路过纽约曼哈顿的一个公园前，看到玩耍的孩子们，自言自语地说了出来。最近纽约随着天气的变暖，像林荫树叶子一样到户外去的孩子越来越多。从幼儿园生到高中生，和同龄人一起玩耍时幸福的样子让人感到欣慰的同时，脑海中也产生了些许悲凉之感。因为想起了冷清甚至寂寥的韩国游乐场，还有背着比自己更大的书包，深夜走在补习班街上的孩子们。



每当看到开朗、充满活力的美国孩子们时，我都会想，创造与相对面无表情的我们国家的孩子们不同面貌的究竟是什么呢？出生在世界最低水平低出生率国家的孩子，即使再珍贵地抚养也不够，但在这种情况下，仅凭青少年死亡原因第一位是自杀这一点，韩国社会和成人就应该痛感责任，进行反省。



两国孩子所处的环境虽然有很多不同，但决定性的不同之一就是“考试”和“评价”。事实上，美国学校的考试比韩国学校更多、更频繁。从教师到州，从各个层面进行考试，不断安装“教育听诊器”。但是大部分孩子没有感到太大的压力。因为小学、初中、高中几乎所有的评价都与韩国不同，不是“相对评价”，而是“绝对评价”。



韩国的考试不断要求和别人比较优势，而不是自我发展。这种结构会让学生时代一直处于紧张和焦躁之中，并十分在意旁边的同学。美国则相反。反倒是学校看重的不是赢我邻座的同学，而是合作共进。从制作美术作品到解答数学问题，在整个领域要求“合作”的活动很多。理解、协调彼此的不同，共同做出好的结果，大家才会得到更高的评价。



考试的“排队效果”也很弱。试题以必须知道的核心为主，实际上不存在为了辨别力而奇妙地纠结或强调所谓细节的问题。没有时间限制的考试也很多。如果今天解不完的话，还会给明天解题的时间。也没有理由像韩国一样从幼儿园开始就陷入“运算地狱”。因为小学使用计算器，中学开始使用工学用计算器。



学校的运营方式和氛围也有很大差异。根据地区和学校，情况略有不同。但是小学一般在上午8~9点上学，上课到下午3~4点。时间表由国语（英语）、数学、社会、科学及其他科目组成，每天都会进行基础科目考试。全年级学生到野外玩耍的时间一天中必须留足20~30分钟。因为下课晚，所以也不需要托管教室或补习班。



美国教师和父母对孩子们说很多鼓励的话，从韩国的标准来看，相当于“称赞轰炸机”，这也是美国教育的特点。可能是因为从小就经常听到“做得好”、“没关系”、“能做到”、“比以前好多了”等话，整体上紧张感低、自尊感高、游刃有余的孩子很多。



曾经有过30年以上海外各国经验的产业专家对韩国的致命局限性说过这样的话。“如果每个国家选出100名选手，按照每个人的力量计算，韩国将以压倒性的优势获得第一名。但如果将100人的能力加在一起进行比较，韩国无法战胜美国。”为了孩子们的今天和韩国的未来，真正的儿童节礼物是让人觉得是新的教育体系的儿童节。

