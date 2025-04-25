“下届总统适合度”调查，李在明41%、金文洙与洪准杓10%、韩东勋8%、安哲秀3%. April. 25, 2025 07:23. by 安圭永记者 kyu0@donga.com. 共同民主党前代表李在明在全国指标调查的下届总统适合度调查中以41%位居第一。在每周进行的全国指标调查中中，李在明的适合度超过40%，是包括相关提问在内的今年1月以来的第一次。 Embrain Public、K-stat research、Korea research、韩国research等舆论调查机构21日至23日对全国1005人进行了调查，24日公布了调查结果（100%使用手机虚拟号码的电话询问，标本误差为95%、信赖水平±3.1个百分点、应答率20.0%）（详细内容可参看中央选举舆论调查审议委员会）。对于“谁最适合担任下届总统”的提问，41%的受访者选择了李在明。 其次是国民力量党所属的前雇佣劳动部部长金文洙和前大邱市长洪准杓，均为10%，前代表韩东勋（8%）。安哲秀议员和改革新党李俊锡议员均为3%。回答“没有·不知道·不回答”的人占18%，比一周前（23%）减少5个百分点。 李在明在三方假想对决中也以40%左右的支持率遥遥领先。在李在明-金文洙-李俊锡之间的三方对决中，李在明的支持率为46%，金文洙为25%，李锡俊为9%。在李在明-洪准杓-李俊锡之间的三方对决中，支持率分别为李在明46%、洪准杓26%、李俊锡7%。在李在明-韩东勋-李俊锡之间的三方对决中，结果为李在明45%、韩东勋21%、李俊锡8%。在李在明-安哲秀-李俊锡之间的三方对决中，李在明为46%，安哲秀和李俊锡分别为17%和7%。 国民力量党通过第一轮竞选已把8名竞选人压缩到4人，对于“谁最合适”的提问，洪准杓以14%的支持率位居首位，其后依次是韩东勋（13%）、金文洙（11%）、安哲秀（8%）。如果只问国民力量党支持者，金文洙以28%的支持率位居第一，其后依次是洪准杓（26%）和韩东勋（22%）、安哲秀（3%）。 对于选择总统候选人时最重要的部分，“领导能力和危机应对能力”中选率最高，为35%；其次是“道德性和清廉性”，占20%；接下来是“兑现政策公约的可能性”（16%）、“更迭政权或维持政权”（9%）、“政治倾向或理念”（7%）、“与现有政治不同的人物或政治势力”（5%）。 对于下届大选构图的提问，50%的人回答：“为了实现政权更迭，现有在野党候选人应该当选”；39%的人回答：“为了重新创建政权，现有执政党候选人应该当选。”

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