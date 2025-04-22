李在明再次推进更狠的《商法修正案》. April. 22, 2025 08:20. by / /. 共同民主党前代表李在明21日发表旨在搞活股市的公约，并表示：“为保护股东利益，将重新推进修改商法。”李在明最早在新年记者会上提及修改商法的必要性，当天作为大选公约正式明确了这一点。 李在明21日上午通过脸书表明重新推进商法修正案的方针。他表示：“为了能够选任代表小额股东的理事，将激活集中投票制，阶段性地扩大监查委员分离选拔，强化经营监视功能。”共同民主党曾主导在国会通过商法修正案，但修正案在政府行使否决权后在重新表决中被废除。但当时的修正案中没有包含集中投票制和监查委员分离选拔的内容。这预告了新的商法修正案将更加厉害。 李在明当天在访问韩国金融投资协会时也表示：“修订商法，国民大体上是同意的，经济现实也需要，但代行总统职权的（国务总理）韩德洙行使了否决权，国民力量党也反对，所以被废弃。应该尽快重新修改。” 分析认为，李在明不顾财界的强烈反对，明确表示要强行修改《商法》，是为了在6月3日总统选举即将到来之际抓住“股市蚁民（个人投资者）”的选票。对于财界反对《商法修正案》，李在明断然驳斥说：“这是自私的少数人的反抗，是有力量的特定少数的抵抗。”他还说：“不透明的企业支配结构是‘韩国折扣’的根深蒂固的原因之一。说是要进行国际竞争，但在家里不遵守规则，获得不正当利益，怎么能进行全球竞争并生存下来呢?” 李在明同时表示，将通过修改《商法》等消除“韩国折扣”，创造KOSPI5000时代。他表示，“只要大规模清除（市场）非正常因素，就能超过3000点，如果追加几项（对策），就能超过5000点”，并承诺针对操纵股价将适用“一击出局制”。

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