鼓起勇气的妈妈尹汝贞：“大儿子25年前出柜”. April. 21, 2025 07:43. by 金民 kimmin@donga.com. 2021年，演员尹汝贞（77岁•照片）成为首位获得美国奥斯卡最佳女配角奖的韩国人，近日她在好莱坞新片《喜宴（The Wedding Banquet）》上映之际接受海外媒体采访时表示，“出柜的大儿子在纽约举行了同性婚姻。” 19日（当地时间）据美国演艺媒体《People》等报道，尹演员解释了自己出演《喜宴》的背景，并谈到了儿子。该作品翻拍自李安导演1993年的作品，讲述了同性恋者主人公不堪家人催促而举办假婚礼后引发的骚动。由韩裔美国人安德鲁•安导演执导，尹演员饰演主人公的祖母。 尹演员在被问到“听说对角色产生共鸣的原因之一就是儿子是同性恋者”时，回答说，“长子在2000年公开自己是同性恋者，在纽约同性婚姻合法化时，将举行婚礼的经历融入到了电影中。”她还说：“韩国比较保守，所以有时连向父母都不表明同性恋身份”，“儿子的婚礼在韩国也是秘密，所以家人去了纽约。” 尹演员说：“电影中的‘（不管你是谁）你是我的孙子’这一台词出自个人经验”，“现在比起儿子，似乎更爱我的女婿（son-in-law），哈哈。”她补充说：“如果传到韩国，可能会遭到舆论的围攻”，“虽然希望敞开心扉，但不知道能不能实现。”

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