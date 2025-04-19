美国向中国产船舶收取入港费，韩国造船产业或将享受反射利益. April. 19, 2025 07:12. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美国当地时间17日表示，从今年10月开始，将对停泊在本国港口的中国产船舶征收入港手续费。其意图是削弱支配世界造船产业的中国力量，复兴与军事力量息息相关的造船业。有分析称，美中矛盾继关税之后，又扩大到了海上运输，韩国造船产业有可能享受反射利益。 当天，美国贸易代表办公室（USTR）表示：“将从180天后开始，对中国海运公司、运营中国产船舶的海运公司、在外国建造的汽车运输船等阶段性地征收进入美国港口的手续费。”因此，中国海运公司的船舶将从10月14日开始被征收每吨50美元（可容纳货物的体积换算成吨）的入港手续费，到2028年手续费将提高至每吨140美元。 即使不是中国海运公司，拥有在中国建造的船舶的外国海运公司每吨也要交纳18美元，到2028年将上涨到每吨33美元。但是，美国企业拥有的船舶或没有货物的船舶、特定规模以下的船舶免收手续费。另外，对于汽车运输船，决定对不是美国产的外国产船舶每1CEU（可装载一辆车的空间）征收150美元。对于订购与现有船舶相同或更大的美国产船舶的中国以外的海运公司，将最多推迟3年收取现有船舶的手续费。 彭博社当天报道说：“以目前吨位为准，世界上三分之一以上的船舶都是中国制造”，“对此，美国两党一致认为海洋安保会威胁国家安全。”

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