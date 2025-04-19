罢免已经两周……在“尹锡悦泥潭”中徘徊的国民力量党. April. 19, 2025 07:12. by 金埈馹 jikim@donga.com. 尹锡悦总统被罢免已过两周，国民力量党仍未走出尹锡悦的泥潭。据调查，在国民力量党被“韩德洙借调论”所埋没的时候，共同民主党前代表李在明的支持率创下了自身最高值。国民力量党总统竞选人各自标榜“反李在明”，试图提高支持率，但随着时间的推移，差距反而越来越大。政界有人指出：“国民力量党没有尝试‘与尹锡悦断绝关系’等扩大中立外延，反而主要是察看已经集结的保守支持层的眼色，结果差距进一步拉大。” 韩国盖洛普15日至17日以全国1000名成年男女为对象进行了舆论调查（100%无线电话通话方式，详细事项请参考中央选举舆论调查审议委员会网站），结果显示，在“未来政治领导人支持率”调查中，李在明的支持率为38%，比前一周（37%）上升1个百分点，创下2022年大选后盖洛普调查的最高支持率。前大邱市长洪准杓、代行总统职权的国务总理韩德洙、前雇佣劳动部长金文洙均为7%，国民力量党前代表韩东勋为6%，改革新党议员李俊锡占2%。保守阵营的候选人的支持率均为个位数。 决定大选结果的中立层之间的差距更加明显。以中立层的回答中，李在明的偏好度为40%，跟在后面的洪准杓为6%，相差34个百分点。韩东勋为5%，韩德洙和金文洙均为4%。 国民力量党候选人和李在明的支持率差距拉大，与尹锡悦的影子仍然笼罩在国民力量党附近不无关系。尹锡悦被罢免后，党内部分人士主张“应该通过退党整理与尹锡悦的关系”，但党领导层对此没有给出明确的答案。在此期间，尹锡悦的5名律师曾预告将创建“尹再（Yoon Again）新党”，但后来又改口等，出现了诸多突发不利因素。 在这种情况下，国民力量党竞选人也只是就尹锡悦问题展开争论。赞成弹劾派安哲秀议员当天表示，“被弹劾的前总统退党是责任政治的最低限度”，而反对弹劾派的洪准杓则反驳称，“再次对尸体乱刀齐下不合乎道理”，尹锡悦问题仍是竞选的变数。 有人指出，“韩德洙借调论”阻碍了国民力量党竞选人支持率的上升。也就是说，韩德洙不是抢夺中立层的支持率，而是蚕食了既有竞争者的支持率，阻止了其他竞争者得势的机会。

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