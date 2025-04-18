美国智库：“连接朝俄的‘图们江汽车桥’正在加速建设准备”. April. 18, 2025 07:35. by 趙은아 achim@donga.com. 卫星照片捕捉到，朝鲜和俄罗斯正在加快去年6月两国首脑会谈上达成协议的“图们江汽车桥”的建设准备工作。还有人主张，继俄罗斯领土库尔斯克之后，为支援俄罗斯，朝鲜还会向乌克兰本土派兵。因此，有分析认为，朝俄间的军事及经济合作正在深化。 美国智库战略与国际研究中心专门报道朝鲜问题的网站“超越分裂”表示，以今年2、3月收集的卫星照片为基础，连接朝鲜和俄罗斯的图们江汽车桥的建设准备工作正在取得进展。今年2月27日拍摄的卫星照片显示，俄罗斯一侧桥梁建设现场附近的树木和灌木被清除，部分土地已被平整。在朝鲜方面，在桥梁建筑工地以西约500米处增加了一处看似小型混凝土工厂的设施。经确认，在结冰的图们江上架设了始于俄罗斯一侧的164米长临时桥梁。据推测，这是搬运工程人员和装备的临时设施。 朝鲜国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京在去年6月的首脑会谈上就建设横跨图们江连接朝俄的汽车桥达成了协议。大桥建成后，两国间的经济合作将进一步加速。 此外，有人主张，曾在库尔斯克支援乌克兰军队进攻的朝鲜派遣军正在准备进入乌克兰本土。乌克兰国家安全和国防委员会下属的虚假信息应对中心主任安德烈·科瓦连科16日通过社交媒体“电报”表示：“俄罗斯计划在乌克兰领土上的战争中使用朝鲜军队。俄罗斯正在积极接纳将在生产设施工作的朝鲜女性和男性。”

한국어